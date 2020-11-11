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Amerika’daki Türk Doktorlardan İzmir’e Yardım

11.11.2020 00:19 | Son Güncelleme

ABD’deki Türk doktorlar İzmir’de meydana gelen deprem için yardım kampanyası başlattı. Türk Amerikan Hekimler Birliği (Turkish American Medical Association-TAMA) İzmir’de meydana gelen depremle ilgili 80 bin dolar maddi yardım topladığını duyurdu

Amerika’daki Türk Doktorlardan İzmir’e Yardım

ABD’deki Türk doktorlar İzmir’de meydana gelen deprem için yardım kampanyası başlattı. Türk Amerikan Hekimler Birliği (Turkish American Medical Association-TAMA) İzmir’de meydana gelen depremle ilgili 80 bin dolar maddi yardım topladığını duyurdu.

TAMA'dan VOA Türkçe’ye yapılan açıklamada, “31 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen ve 115 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1035 kişinin de yaralandığı deprem felaketi haberi ile sarsıldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız arasında sağlık çalışanı mensubu arkadaşlarımız ve ailelerinin de olması acımızı daha da derinleştirdi. Ölen vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İzmir’de olan bu üzücü olayın yaralarının bir an önce sarılmasına yardımcı olabilmek için, TAMA olarak, Türk Filantropi Derneği’nin başlattığı bağış kampanyasına destek olma kararı aldık. Bu sayede bağışların etkin bir kadro ve hassas bir denetim yoluyla ihtiyaç sahiplerine iletilmesini planlıyoruz. Ülkemizde bu gibi felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Depreme karşı hazırlıklı olmak ve olası etkilerinin en az derecede hissedilmesine yönelik her türlü önlemi önemsiyoruz. Bu konuda TAMA olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu kamuoyuna iletmek isteriz. Bir kez daha ülkemizin başı sağolsun ve geçmiş olsun” ifadeleri kullanıldı.

VOA Türkçe'ye konuşan TAMA Başkanı Dr. Rabia Gürses Özden de, “31 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem felaketi hepimizi çok üzdü. Biz TAMA olarak yardımlarımızı sistemli bir şekilde Türkiye’ye ulaştırmak için, Türk Filantropi Derneği’nin başlattığı yardım kampanyasını desteklemeye karar verdik. Uzakta olsak da her zaman kalbimiz Türkiye’yle beraber. Ölen vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.

Türk Filantropi Derneği’nin başlattığı İzmir Depremi Yardım Kampanyası’nda şu ana kadar yaklaşık 80.000 dolar bağış toplandı. Yardımın miktarının 150.000 dolar olması hedefleniyor. İzmir Depremi Yardım Kampanyası'na destek vermek isteyenler, Türk Filantropi Derneği’nin "https://donate.tpfund.org/campaign/izmir-turkey-earthquake-relief-fund/c309729" adresinden ulaşabilirler

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