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Amerika’daki Ukraynalılar Yardım İçin Seferber Oldu

06.03.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti. Ukraynalılar ilaçtan, para toplamaya kadar yardım için organize oldu

Amerika’daki Ukraynalılar Yardım İçin Seferber Oldu

Amerika’da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti. Ukraynalılar ilaçtan, para toplamaya kadar yardım için organize oldu.

Bazı Amerikan kuruluşları ki çoğu Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından kuruldu, bir oldular ve Ukrayna halkına yardım çalışmalarını koordine etmeye başladılar.

Bazıları, Ukrayna’ya göndermek için ilaç ve sağlık malzemesi topluyor. Gönüllüler Ukrayna’daki hastanelere yardım ediyor, diğerleri yardım için para topluyor.

Her akşam yardım grupları Zoom’da bir araya gelerek haberleşiyor.

Lyubov Shipovich, “Beş Amerikan kuruluşunu harekete geçirdik. Kanada’daki Ukraynalılar’la da temas halindeyiz. Bizimle birlikte çalışacaklarını umuyoruz” diyor.

Irina Vashchuk Canlanan Ukrayna Askerleri Vakfı Başkanı. Kuruluş, Ukrayna’daki hastanelere ilaç sağlamak ve tahliye araçları yollamak için 95 bin dolar topladı.

Vashchuk, “Ukrayna’dan uzaktayız. Ama anne-babalarımız orada. Kardeşim 2,5 yıl orduya hizmet etti, babam da çok yardım ediyor” diyor.

Başkent Washington bölgesinde Ukrayna’ya Birleşik Yardım adlı kuruluş Ukraynalı askerler için kullanışlı tıbbi teçhizat geliştiriyor.

Maryna Bura, “2014’ten bu yana Ukrayna’daki askerlere taktiksel tıbbi teçhizat gönderiyoruz. Kan kaybını durduran ve özel bandajlar içeren teçhizat. Temelde silahlı bir çatışmada herkesin ihtiyacı olan malzemeler” diyor.

Gönüllüler, Ukrayna kentlerinde ayrıca profesyonel sağlıkçılar ve eğitmenler arıyor, böylece diğerlerine ilk yardımı öğretebilecek ve video kaydedebilecekler.

Shipovich, “Bu videolar tıbbi teçhizatların nasıl kullanacağı ve neden gerekli olduklarıyla ilgili. Siviller için ayrıca tavsiyeler içeriyor” diyor.

Ayçiçeği Barışı adlı vakıf, profesyonel sağlıkçılar için özel sırt çantaları satın almak için para topluyor.

Vakıftan Katya Malakhova, “Bu taktiksel bir tıbbi sırt çantası, çatışma sırasında bir kişinin ihtiyacı olabilecek her şey var. Bir profesyonel tarafından kullanıldığında özel ameliyat cihazı olarak bile işe yarar. Cephede ameliyatta kullanılabilir” diyor.

Gönüllüler Ukraynalılar ve Amerikalılar’dan beklenmedik oranda destek aldıklarını söylüyor. Ama Rusya’nın Ukrayna’daki askeri gücü düşünüldüğünde yardım gruplarının işleri daha yeni başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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