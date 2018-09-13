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Amerika’dan Ara Seçimlere Müdahale Eden Ülkelere Yaptırım Tehdidi

13.09.2018 21:41 | Son Güncelleme

Amerika Kasım ayında yapılacak ara seçimlere Rusya ya da başka ülkelerden gelebilecek müdahaleye karşı önlem alıyor. Başkan Donald Trump 6 Kasım’da yapılacak ara seçimlere müdahale ettiği değerlendirilen kişi, grup ya da ülkelere bir dizi ekonomik yaptırım öngören kararname imzaladı

Amerika’dan Ara Seçimlere Müdahale Eden Ülkelere Yaptırım Tehdidi

Amerika Kasım ayında yapılacak ara seçimlere Rusya ya da başka ülkelerden gelebilecek müdahaleye karşı önlem alıyor. Başkan Donald Trump 6 Kasım’da yapılacak ara seçimlere müdahale ettiği değerlendirilen kişi, grup ya da ülkelere bir dizi ekonomik yaptırım öngören kararname imzaladı.

Trump’ın ara seçimlerden sekiz hafta önce imzaladığı kararname, oy makineleri ve seçmen veri tabanları gibi Amerika’nın seçim altyapısına yönelik saldırıları, adaylara ya da siyasi kurumlara yönelik siber saldırıları ve dezenformasyon kampanyalarını kapsıyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ülkesinin 2016 yılındaki Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddialarını yalanlamış, Başkan Trump da Amerikan istihbaratının o yöndeki bulgularına rağmen Putin’in bu sözlerini tatminkar bulmuştu. Beyaz Saray Moskova’ya karşı daha sert bir tavır almaya çalışıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton konuyla ilgili gazetecilere bilgi verirken, imzalanan kararnameyi Trump yönetiminin Amerika’yı seçimlerde dışardan gelebilecek müdahaleye karşı korumak amacıyla gösterilen bir çaba olarak niteledi. Bolton, “Başkan’ın bu konuda komutayı ele aldığını ve bu konuya dikkatle eğildiğini göstermenin önemli olduğunu düşündük” dedi.

Bir süredir Amerikan ara seçimlerine yönelik saldırı ya da dezenformasyon kampanyaları olacağına ilişkin endişeler dile getiriliyordu. Bu endişelerde Başkan Trump’ın özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını ve o kapsamda Trump’ın hedef alması da kısmen rol oynadı.

Rusya soruşturmasını sıklıkla cadı avı olarak niteleyen Trump Çarşamba gecesi yaptığı yazılı açıklamada imzaladığı kararnamenin Amerika’nın seçimlere başka ülkelerden gelebilecek müdahaleye hiçbir şekilde hoşgörü göstermeyeceğinin mesajını verdiğini söyledi.

Trump, “Dış politika konusunda yönetimimiz önceki yönetimlerin harekete geçmediği pek çok alanda adım attı. Bu kararnameyi imzalayarak seçim sistemimizi korumak adına bugüne kadar Amerikan başkanları tarafından alınan en güçlü önlemleri uyguladığım icraatlerime bir yenisini daha ekliyorum” ifadelerini kullandı.

Müdahaleye otomatik yaptırım

Yeni kararname, seçim sonuçlarına müdahale olup olmadığının bildirilmesi için Amerikan istihbarat kurumlarına seçimden sonra 45 gün süre tanıyor. Kararname uyarınca Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanlığı bu bulguları 45 gün içinde değerlendirecek. Eğer yapılan değerlendirmeye katılırlarsa, söz konusu ülkeye doğrudan otomatik yaptırımların önü açılmış olacak.

Uygulanabilecek olası yaptırımlar arasında kişi, grup ya da ülkelerin mal varlığının bloke edilmesi, Amerikan finans sistemine erişiminin kısıtlanması, müdahalede bulunduğu tespit edilen şirketlere yatırım yapılmasının engellenmesi ya da bazı kişilerin Amerika’ya girişinin yasaklanması yer alıyor.

Kararname aynı zamanda Dışişleri ve Maliye Bakanlığı’na gerekirse ek yaptırım getirme yetkisini de veriyor.

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