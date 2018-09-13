Amerika’dan Ara Seçimlere Müdahale Eden Ülkelere Yaptırım Tehdidi

Amerika Kasım ayında yapılacak ara seçimlere Rusya ya da başka ülkelerden gelebilecek müdahaleye karşı önlem alıyor. Başkan Donald Trump 6 Kasım’da yapılacak ara seçimlere müdahale ettiği değerlendirilen kişi, grup ya da ülkelere bir dizi ekonomik yaptırım öngören kararname imzaladı.

Trump’ın ara seçimlerden sekiz hafta önce imzaladığı kararname, oy makineleri ve seçmen veri tabanları gibi Amerika’nın seçim altyapısına yönelik saldırıları, adaylara ya da siyasi kurumlara yönelik siber saldırıları ve dezenformasyon kampanyalarını kapsıyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ülkesinin 2016 yılındaki Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddialarını yalanlamış, Başkan Trump da Amerikan istihbaratının o yöndeki bulgularına rağmen Putin’in bu sözlerini tatminkar bulmuştu. Beyaz Saray Moskova’ya karşı daha sert bir tavır almaya çalışıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton konuyla ilgili gazetecilere bilgi verirken, imzalanan kararnameyi Trump yönetiminin Amerika’yı seçimlerde dışardan gelebilecek müdahaleye karşı korumak amacıyla gösterilen bir çaba olarak niteledi. Bolton, “Başkan’ın bu konuda komutayı ele aldığını ve bu konuya dikkatle eğildiğini göstermenin önemli olduğunu düşündük” dedi.