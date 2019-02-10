Amerika'dan BM'ye Venezuela Çağrısı

Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, Venezuela’ya uluslararası yardımların ulaştırılması ve başkanlık seçimlerinin yapılması amacıyla taslak bir öneri sundu.
Önerinin ne zaman oylanacağı henüz belli değil ve üzerinde görüşmeler devam ediyor ancak Rusya’nın öneriye karşı veto hakkını kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Agence France Press tarafından bir kopyasına ulaşılan öneride, “Demokratik olarak seçilmiş tek kurum olan Ulusal Meclis’e destek” ifadesi yer alıyor.
Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro yönetimine karşı bir süre önce kendisini geçici başkan ilan etti.
Taslakta ayrıca, Venezuela silahlı kuvvetlerinin silahsız ve barışçıl protesto eylemleri yapan halka yönelik şiddet ve aşırı güç kullanmasınan duyulan kaygı da dile getiriliyor.
Amerika’nın sunduğu taslak, Venezuela anayasasına uygun biçimde ülkede adil, özgür ve uluslararası gözlemcilerin eşliğinde ülkede siyasi bir sürecin başlatılması çağrısı da yapıyor.
Metinde ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten de seçimlerin düzenlenmesi için iyi ilişkilerini seferber etmesi isteniyor.
Taslak metinde üzerinde durulan ana noktaysa Venezuela’ya insani yardımların ulaştırılması ve ülkedeki durumun daha da kötüleşmesinin önüne geçilmesi.
Cuma günü Moskova yönetimi de Amerika’nın önerisine alternatif bir taslağı BM’ye sundu.
Bu taslak da Rusya’nın, Venezuela’nın siyasi bağımsızlığına yönelik tehditlerden duyulan kaygının dile getirildiği ifade ediliyor.
Ancak Amerika’nın önerisini veto etmesi beklenen Rusya’nın taslağının da Güvenlik Konseyi’nde gerekli 9 oyu almasının mümkün görünmediği yorumları yapılıyor.
Öte yandan Amerika’nın Venezuela’ya gönderdiği insani yardımlar, Kolombiya’nın Cucuta şehrine ulaştı. Ancak Venezuela sınırındaki bu kasabadan yardımların ülkeye giriş yapmasına Maduro izin vermiyor.
Kendisini geçici başkan olarak ilan eden Guadio’ysa Maduro’nun görevden alınabilmesi ve insani krizin sona erdirilmesi için Amerika’nın askeri müdahalesine onay verilmesi dahil seçenekleri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.
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