Amerika’dan Çin’e Rusya Uyarısı

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ekonomi alanında Çin’le işbirliğinin artacağı mesajını verirken Amerika’dan Çin’e Moskova’ya yardımcı olmaması konusunda uyarı geldi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin’i bu konuda uyardı.

Sullivan, Pekin’le doğrudan özel şekilde iletişim halinde olduklarını belirtti ve Rusya’yı desteklemenin sonuçları olacağını kaydetti.

Sullivan dünyada hiç bir ülkenin Rusya’ya bu ekonomik yaptırımlarda cankurtaran olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Sullivan, yeni haftanın ilk gününde İtalya’nın başkenti Roma’da Çin’in en üst düzey diplomatı Yang Jiechi’yle görüşecek.

Sullivan bu açıklamaları CNN televizyonuna yaptı ve açıklamalar Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un söylediklerinin ardından yaptı.

Siluanov, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada yaptırımların Moskova’nın yabancı bankalarda 300 milyar dolar değerinde altın ve dolara erişmesini engellediğini belirtti ve Pekin’e de bu konuda baskı olduğunu söyledi.

Rus Maliye Bakanı, Çin para birimi yuan cinsinden mevduatları da olduğunu kaydetti, Batılı ülkelerin Çin’e Rusya’yla ticarete kısıtlama getirmesi için baskı yaptığını söyledi ve mevduatlara ulaşma konusunda da Pekin’e baskı olduğunu kaydetti.

Siluanov, Çin’le ortaklıklarının işbirliğinin devamına olanak vereceğine ve aynı zamanda Batılı piyasaların kapanmakta olduğu bir dönemde işbirliğinin artacağına inandığını da söyledi.

Siluanov’un söyledikleri Ukrayna işgalinin başından bu yana Moskova’nın bu süreçte Çin’in yardımını arayacağını gösteren en net açıklama oldu.

Batılı ülkeler Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’yı bankalar arası güvenli mesajlaşma olarak bilinen ve bankalar arasında para transferinin düzgün şekilde gerçekleşmesini sağlayan SWIFT sisteminden çıkardı.

Ayrıca Rusya’nın Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya bankalarındaki Rus Merkez Bankası mevduatları da donduruldu.

Rus Merkez Bankası’nın hem Rusya’da hem diğer bazı ülkelerde toplam 630 milyar dolar değerinde mevduatı olduğu tahmin ediliyor.

