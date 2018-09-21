Amerika’dan Çin’e S-400 Yaptırımı

Yaptırım kapsamında Çin’in savunma teknolojisi kurumu ve direktörünün ihracat ruhsatı için başvurması ya da Amerika’nın mali sistemi içinde yer alması yasak. Yeni yaptırım uyarınca bu kişi ve kurum Amerikalılarla iş yapması yasaklanan kişi listesine de eklendi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin’e yönelik yeni yaptırımlar Rusya’dan 2017 yılında alınan 10 adet SU-35 savaş uçakları ve 2018’de satın alınan karadan havaya S-400 füze savunma sistemi ile ilgili.

Amerikan yaptırımının hedefindeki kurum Çin’in savunma teknolojisinden sorumlu birimi olan Ekipman Geliştirme Departmanı. Kurumun direktörü Li Shangfu da Rus silahlarının ana ihracatçısı konumundaki şirket Rosoboronexport ile “önemli işlemler” yaptığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Amerikan yönetiminden Çin’e Rusya’dan savaş uçağı ve füze savunma sistemi satın aldığı için yaptırım geldi. Amerikan Maliye Bakanlığı Pekin’in, 2016 yılında Amerika’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal etmesini gerekçe gösterdi

Trump yönetimi Çin’e yönelik yaptırımlar dışında, Rus ordusu ve istihbaratı ile bağlantılı 33 kişi ve kurumu da kara listeye aldı. Bu kişi ve kurumlarla ticaret yapanlar da Çin’e uygulanan yaptırımlar gibi ikinci yaptırımların hedefi olabilir.

Amerikalı bir yetkiliye göre kara listeye eklenen yeni isimlerden bazıları, 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi soruşturmasında suçlanan kişiler.

Hedef Moskova mı Pekin mi?

Amerikan yönetiminden bir yetkili Çin’e uygulanan yaptırımların hedefinin Amerika ve Çin arasında devam eden ticaret savaşına ragmen Pekin ya da Çin ordusunun olmadığını, asıl hedefin Moskova olduğunu vurguladı.

Amerikalı yetkili, “Bu yaptırımların nihai hedefi Rusya. CAATSA (Amerika’nın Düşmanlarına Yönelik Yaptırım Yasası) bağlamında uygulanan yaptırımların amacı özellikle bir ülkenin savunma kapasitesine zarar vermek değil” diye konuştu. Yetkili “Yaptırımlar olumsuz faaliyetleri sebebiyle Rusya’nın bedel ödemesini amaçlıyor” ifadesini kullandı.

Rus milletvekili Franz Klintsevich ise Amerika’dan gelen yaptırım adımının S-400 ve SU-35 kontratlarını etkilemeyeceğini söyledi. Rus vekil söz konusu sözleşmelerin plan ve program dahilinde uygulanacağından emin olduğunu belirtti. “Bu askeri ekipmana sahip olmak Çin için çok önemli” ifadelerini kullandı.