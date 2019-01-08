HABER

Amerika'dan Dunford'un Ankara temaslarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder: - "(ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un) Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı"

WASHINGTON (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşmesinde Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin koordinasyon konularının ele alındığı bildirildi.

Orgeneral Dunford'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder, Dunford'un Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a eşlik etmek üzere Ankara'da bulunduğunu söyledi.

Dunford'un ziyaret kapsamında Bakan Akar'ın yanı sıra mevkidaşı Orgeneral Güler'le bir araya geldiğini belirten Ryder, "Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmelerinde, Suriye'deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı." ifadelerini kullandı.

Joseph Dunford'un Türkiye'nin güvenliğine olan bağlılığını yinelediğini kaydeden Albay Ryder, toplantıda Türkiye ve ABD'nin terörle mücadele konusundaki iş birliğinin de ele alındığına dikkati çekti.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versinCHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin
Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD akar Dunford Orgenerla Yaşar Güler Suriye

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın! Çok sayıda römorkör sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!

Rutkay Aziz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mozart' yanıtı

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.