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  4. Amerika’dan El Salvador ve Honduras’a Destek

Amerika’dan El Salvador ve Honduras’a Destek

05.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

El Salvador ve Honduras’taki yerel yetkililer çetelere ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele etmekte zorlanırken Amerikan ordusu onlara yardım etmeye çalışıyor.

Orta Amerika’da suç çetelerinin neden olduğu şiddet, Amerika’nın güney sınırında göçmenlik başvurularının artmasına neden oldu.

El Salvador ve Honduras’taki yerel yetkililer çetelere ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele etmekte zorlanırken Amerikan ordusu onlara yardım etmeye çalışıyor.

Amerika’nın Sesi Honduras ve El Salvador’da güvenlik konusunda yardımcı olmaya çalışan Amerikan askerlerini ziyaret etti.

Amerikan Donanması El Salvador’da uyuşturucuyla mücadele konusunda istihbarat topluyor ve devriye uçuşları yapıyor.

Komtan Addison Daniel, “Yerini belirleyip hedefi soyutlamaya çalışacaklar ve daha sonra ekipleri bilgilendirecekler. Bu Amerikan sahil güvenlik ekipleri de olabilir, birlikte çalıştığımız ortak ülkelerden biri de olabilir. Burada uyuşturucu kaçakçılığı olmayan bir gün bile geçmiyor” diyor.

Geçen yıl, Amerika Güney Kuvvetleri Komutanlığı 280 ton uyuşturucu imha etti. Komutanlığın operasyonlarının üçte biri buradan başlıyor, onbinlerce ton kokain imha ediliyor.

Amiral Craig Faller görevi yürüten gücün komutanı.

Faller, 2019’un mücadele konusunda iyi bir yıl olduğuna dikkat çekiyor ve “Bunu görüyoruz, 2019 mükemmel bir yıl. Ancak her zaman daha fazlasını istemeliyiz” diyor.

Amerika’nın Latin Amerika’ya güvenlik yardımı inişli çıkışlı bir seyir izliyor. 1980’lerde Washington’un uyuşturucu politikası ve komünizmi Batı Yarıküre’den uzak tutma çabası yerel toplumları terörize eden militanları desteklemeye kadar gitti.

Amerikan Ülkeleri Diyalog Derneği Başkanı Michael Shifter, “Tatsız olan, çok fazla insan hakları ihlali yaptılar ve çok sayıda masum insanı öldürdüler. Bence bu büyük bir yara açtı” diyor.

Bugün, Honduras’taki Amerikan askerleri yerel halkı öncelik yapmak istediklerini göstermeye çalışıyor.

Bir zamanlar dünyanın cinayet başkenti olarak nitelenen San Pedro Sula gibi bölgelerdeki çalışmalar, sağlık ekiplerine savaş eğitimi yapma olanağı sağlıyor.

Albay Granville Henderson, “San Pedro Sula’yla ilgili söylediklerimiz savaş alanlarında gördükleriniz gibi, palalı ve silahlı saldırıların açtığı yaraları sarıyoruz” diyor.

Askerler, diş tedavisi de dahil, temel ihtiyaçları da karşılıyor.

Albay Steven Barry’e göre ise, bu çalışmalar insanların hayatlarında bir farkındalık yaratıyor.

Birleşmiş Milletler Orta Amerika’da yarım milyondan fazla kişinin bu yılsonuna kadar evlerinden olacağını tahmin ediyor. Amerikan askerleri de bu durumu düzeltmeye çalışıyor.

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