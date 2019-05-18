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Amerika'dan Güney Kore'ye Füze Satışına Onay

18.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye 314 milyon dolarlık hava savunma füzelerinin satışına onay verdi.

Amerika'dan Güney Kore'ye Füze Satışına Onay

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye 314 milyon dolarlık hava savunma füzelerinin satışına onay verdi. Açıklama Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon’dan tarafından yapıldı.

Amerika’nın Asya’daki önemli müttefiklerinden biri olan Güney Kore, 94 adet SM-2 füzesi almak istediğini Amerikan yönetimine bildirmişti. 94 füze, 12 yönlendirici sistem ve teknik hizmetlerin maliyeti toplam 313.9 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu satışın onayı Kuzey Kore’yle aradaki gerginliğin artması üzerine geldi. Kuzey Kore, Güney’e füze ve F-35 hayalet uçaklarının satışına onay verilmesini eleştirdi.

Kuzey Kore bu yıl, Kim Jong Un ve Başkan Donald Trump arasında yapılan zirveden nükleer silahlardan arınma konusunda net bir çözüm çıkmaması üzerine bu ay yeniden füze denemelerine başladı.

Kuzey ve Güney Kore teknik olarak halen daha savaş halindeler. İki ülke arasında 1950-53 yılları arasında yaşanan savaş kağıt üzerinde bir anlaşmayla henüz sonuçlanmış değil.

Güney Kore hali hazırda SM-2 tipi füzelere de sahip.

Kuzey Kore son olarak karadan havaya füze geliştirme programına yoğunluk vermiş durumda.

Güney Kore haricinde Amerikan yönetimi ayrıca Japonya’ya da orta menzilli havadan havaya füze satışına da onay verdi. Bu satışın da 317 milyon dolarlık bir tutarda olacağı açıklandı.

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