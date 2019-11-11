Amerika'dan Irak'ta Erken Seçim Çağrısı

Ekim ayının başından bu yana sokaklarda protesto eylemleri devam Irak’a, Amerika tarafından erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Amerika hükümeti Irak’ta protestoculara karşı şiddet uygulanmasına son verilmesi, seçim reformunun gerçekleştirilerek erken seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.

Ülkedeki altyapı eksiklikleri, işsizlik ve yoğun yolsuzluk iddiaları neticesinde başlayan protesto eylemlerinde güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermiler kullanarak müdahale etmesi sonucu şu ana kadar 280’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Amerika’nın Irak Büyükelçiliği tarafınan yayınlanan çağrıda, “Amerika, Birleşmiş Milletler Irak Ortak Yardım Misyonu’nun, göstericilere şiddet uygulanmasına son verilmesi, Başbakan Salih’in söz verdiği seçim reformunu yapması ve erken genel seçime gitmesi çağrısına destek veriyor” denildiği ifade edildi.

Iraklı siyasilerin Pazar günü üzerinde uzlaşıya vardıkları seçim reformu, gençlerin siyasete katılmasının önünü açarken 2003 yılından bu yana ülkede hakim siyasi partilerin tek güç olma yapısını da ortadan kaldırmayı hedefliyor.

1.5 aydır devam eden protesto eylemleri 2003 yılından Saddam Hüseyin’in devrilmesinden bu yana ülkede yaşanan en büyük protestor olma özelliğini kazandı.

