Amerika’dan İran Destekli Örgüte Operasyon

Savunma Bakanlığı Pentagon Irak ve Suriye’de Hizbullah Tugayları adlı örgütüne yönelik ‘savunma amaçlı saldırılar’ düzenlendiğini belirtti.

Hizbullah Tugayları İran destekli bir örgüt olarak biliniyor.

Pentagon, örgütün Irak’ta 3, Suriye’de ise 2 noktasını hedef aldığını belirtti.

Söz konusu hedef alınan yerlerin silah depoları ve örgüte ait koalisyon askerlerine saldırı planlarının yapıldığı alanlar olduğu belirtiliyor.

Amerika örgütü Cuma günü Kerkük yakınlarında gerçekleşen bir Amerikalı’nın hayatını kaybettiği 4 askerin de yaralandığı saldırıdan sorumlu tutuyor.

Irak’ta askeri yetkililer ve milis komutanları Reuters’a Pazar günü Qaim bölgesinde düzenlenen hava saldırısında bazı milislerin öldüğünü açıkladılar.

Bu ayın ilk günlerinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın desteklediği güçleri Irak’taki üslere düzenlenen saldırılardan sorumlu tutmuştu.

Pompeo, İran’ı, Tahran’ın ya da destekçilerinin Amerikalılara ya da müttefiklerine zarar verecek herhangi bir saldırısının Amerika tarafından kuvvetli bir şekilde yanıtlanacağını belirtmişti.

