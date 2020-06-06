Amerika'dan İran'a Diyalog Kapısı Açık Mesajı

Amerika’nın İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Amerika’nın, İran’la diyalog konusunda kapıyı açık tuttuğunu söyledi. Ancak iki ülke arasındaki tek diyalog sadece mahkum takası konusunda sağlanıyor.

İran’ın Amerika vatandaşı Michael White’ı serbest bırakmasının ardından konuşan Hook, “Başkan Trump, yıllardır diplomasiye kapıyı açık tutuyor. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la 3 kez buluştu. İran rejiminin de bizim diplomasimize karşılık verdiğini görmek isteriz” dedi.

Ancak Amerika İran Özel Temsilcisi Hook, iki ülke arasındaki diyaloğun mahkum takasının ötesine geçemediğini dile getirdi. Hook ayrıca çok sayıda Amerikalının, yurtdışında haksız nedenlerle tutuklu olduğunu dolayısıyla yakın zamanda çoğunun, serbest bırakıldığının görüleceğini söyledi ama detay vermedi.

Hook ayrıca Amerika vatandaşları Bekir Namazi ve oğlu Seymak Namazi’yle birlikte Morad Tahbaz’ın da serbest bırakılması için İranlı yetkililere, yeniden talepte bulunulduğunu da dile getirdi. Bu kişilerden özellikle ikisinin yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle serbest kalmaları gerektiğini söyledi.

Amerika’nın İran Özel Temsilcisi, İran’ı nükleer program konusunda yeniden masaya oturmaya zorlamak adına Amerika’nın Tahran’a karşı sert yaptırım uygulamalarını sürdüreceğini belirtti.

Hook “O kurallara göre oynamayı reddediyoruz. Çünkü onların kuralına göre oynarsanız kasa her zaman kazanır. Biz kendi politikamızla devam edeceğiz” dedi.

