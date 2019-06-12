Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı.

Trump ile Duda, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin ardından basına açık olarak ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, başta ABD-Polonya ilişkileri olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu.

- Trump'ın açıkladığı ilave asker sayısı değişti

Toplantıdan kısa süre önce aynı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonya'ya ilave 2 bin asker göndermeyi görüştüklerini" kaydeden Trump, ortak basın toplantısında ise anlaşmada "bu ülkeye geçici olarak bin civarında asker göndereceklerinin" yazılı olduğunu açıkladı.

Trump ayrıca, Polonya'nın ABD'de 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı ayrıca, Polonya'nın Amerikan firmalarından ilave 8 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz alma konusunda da mutabakata vardığını açıkladı.