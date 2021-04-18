Amerika’dan Rusya'ya "Navalny" Uyarısı

Doktorların Rusya’da cezaevindeki muhalif lider Alexei Navalny’nin birkaç gün içinde ölebileceğini belirtilmesinin ardından Başkan Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan’dan uyarı geldi. Sullivan, “Navalny cezaevinde ölürse bunun sonuçları olur” dedi.

Sullivan Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus hükümetiyle iletişime geçtiklerini ve Navalny’e cezaevinde ne olursa kendilerinin sorumlu olacağını ve uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaklarını söyledi.

Özel önlemler çerçevesinde uygulayacakları çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini söyleyen Sullivan, bunu açıkça dile getirmeyeceğini fakat Navalny’nin ölmesi durumunda sonuçları olacağını Rus tarafına ilettiklerini söyledi.

44 yaşındaki Navalny cezaevinde sağlık rahatsızlıklarına uygun tedavi yapılmadığı için iki haftadan fazladır açlık grevinde.

Doktorlar muhalif liderin böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya olduğunu ve görme duyusunun kötüleştiğini kaydettiler. Doktorlara göre Navalny birkaç gün içinde ölebilir.