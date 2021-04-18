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Amerika’dan Rusya'ya "Navalny" Uyarısı

18.04.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorların Rusya’da cezaevindeki muhalif lider Alexei Navalny’nin birkaç gün içinde ölebileceğini belirtilmesinin ardından Başkan Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan’dan uyarı geldi. Sullivan, “Navalny cezaevinde ölürse bunun sonuçları olur” dedi

Amerika’dan Rusya'ya "Navalny" Uyarısı

Doktorların Rusya’da cezaevindeki muhalif lider Alexei Navalny’nin birkaç gün içinde ölebileceğini belirtilmesinin ardından Başkan Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan’dan uyarı geldi. Sullivan, “Navalny cezaevinde ölürse bunun sonuçları olur” dedi.

Sullivan Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus hükümetiyle iletişime geçtiklerini ve Navalny’e cezaevinde ne olursa kendilerinin sorumlu olacağını ve uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaklarını söyledi.

Özel önlemler çerçevesinde uygulayacakları çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini söyleyen Sullivan, bunu açıkça dile getirmeyeceğini fakat Navalny’nin ölmesi durumunda sonuçları olacağını Rus tarafına ilettiklerini söyledi.

44 yaşındaki Navalny cezaevinde sağlık rahatsızlıklarına uygun tedavi yapılmadığı için iki haftadan fazladır açlık grevinde.

Doktorlar muhalif liderin böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya olduğunu ve görme duyusunun kötüleştiğini kaydettiler. Doktorlara göre Navalny birkaç gün içinde ölebilir.

Rusya, Şubat ayında Navalny’i şartlı tahliye ihlali nedeniyle iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Muhalif lider sinir gazı zehirlenmesi tedavisi gördüğü Almanya’dan Rusya’ya dönüşte havaalanında tutuklanmıştı.

Cuma günü 80’den fazla aktör, yazar, gazeteci, yönetmen Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e bir mektup yazarak Navalny’e uygun tedavinin yapılmasını istemişti.

Cezaevi yetkilileri Navalny’e tedavi önerdiklerini ancak kendisinin seçeceği bir doktora tedavi olmak istediğini kaydediyorlar.

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