Amerika’dan Sağlık Çalışanlarını İlgilendiren Vize Açıklaması 

Corona virüsü vakalarında İtalya ve Çin’i geride bırakarak salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD, dünyada özellikle Corona virüsü vakalarında görev almış olan sağlık çalışanlarının “gerekli ve onaylı belgelere sahip olmaları halinde" en yakın büyükelçilik veya konsolosluğa vize başvurusunda bulunabileceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinin “vizeler” bölümünde yayınlanan çağrıda, “Onaylı I-129, I-140 veya benzeri bir dilekçeye veya onaylı bir değişim programına (DS-2019) katılım hakkı belgesine sahip, özellikle de Corona virüsü tedavisinde ya da etkilerinin azaltılmasında görev yapan sağlık çalışanlarını, vize randevusu talep etme prosedürleri için en yakın büyükelçilik veya konsolosluğun internet sitesini incelemeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD’de bir kurumdan davet almış olan ve bu daveti kanıtlayan onaylı bir belgeye sahip olanlar vize başvurusunda bulunabilir.

Açıklamada, J-1 vizesiyle hali hazırda Amerika’da görevli olan yabancı sağlık çalışanlarının vize sürelerini uzatmak için, sponsorlarıyla iletişime geçmeleri de tavsiye ediliyor. J-1 programıyla Amerika’da çalışanların vizeleri, her yıl yenilenmek kaydıyla, yedi yıla kadar uzatılabiliyor.