Amerika’dan Snowden’a Dava

Amerika eski Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden’a yeni kitabını yayınlamadan önce çalıştığı iki kurumla yaptığı gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıyor.

Adalet Bakanlığı Snowden’ı “Permanent Records” adlı kitabı yayınlayarak iki ajansla imzaladığı anlaşmaya uymamakla ve istihbaratla bağlantılı konularda açıklamalar yapmakla suçluyor.

“Permanent Record” Salı günü satışa sunuldu. Amerika Anayasa Mahkemesi ise 1980’de aldığı bir kararla federal yönetimin bu tür kitapların yayınlanmasını ve satışını engelleyemeyeceği yönünde karar almıştı. Ancak federal yönetim bununla birlikte Snowden’ın kitaptan elde edeceği tüm gelire el koyabilir.

Eski kurumlarıyla ilgili açıklama yapmamasını öngören gizlilik anlaşmasına göre Snowden kitabı yayınlamadan önce kopyasını CIA ve NSA’ya vermek zorundaydı. Dava dosyasına kitabın yayımcısı Macmillan da girdi.

Snowden, 2013 yılında Amerikan yönetiminin casusluk aktiviteleriyle ilgili bilgileri basına sızdırdıktan sonra Rusya’ya kaçmıştı.