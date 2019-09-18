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Amerika’dan Snowden’a Dava

18.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

Amerika eski Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden’a yeni kitabını yayınlamadan önce çalıştığı iki kurumla yaptığı gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıyor

Amerika’dan Snowden’a Dava

Amerika eski Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden’a yeni kitabını yayınlamadan önce çalıştığı iki kurumla yaptığı gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıyor.

Adalet Bakanlığı Snowden’ı “Permanent Records” adlı kitabı yayınlayarak iki ajansla imzaladığı anlaşmaya uymamakla ve istihbaratla bağlantılı konularda açıklamalar yapmakla suçluyor.

“Permanent Record” Salı günü satışa sunuldu. Amerika Anayasa Mahkemesi ise 1980’de aldığı bir kararla federal yönetimin bu tür kitapların yayınlanmasını ve satışını engelleyemeyeceği yönünde karar almıştı. Ancak federal yönetim bununla birlikte Snowden’ın kitaptan elde edeceği tüm gelire el koyabilir.

Eski kurumlarıyla ilgili açıklama yapmamasını öngören gizlilik anlaşmasına göre Snowden kitabı yayınlamadan önce kopyasını CIA ve NSA’ya vermek zorundaydı. Dava dosyasına kitabın yayımcısı Macmillan da girdi.

Snowden, 2013 yılında Amerikan yönetiminin casusluk aktiviteleriyle ilgili bilgileri basına sızdırdıktan sonra Rusya’ya kaçmıştı.

Snowden bir dizi Twitter mesajıyla Adalet Bakanlığı’nın kararına tepki gösterdi. Snowden, CIA ve NSA’nın okumak için çok tehlikeli bulduğu bir kitap gördüğümü hatırlamıyorum” dedi.

Snowden, “Amerikan yönetiminin sizin kitabınız o kadar doğru ki yazılması kanuna aykırı şeklinde dava açmasından daha büyük bir doğrulama olacağını düşünmek zor” ifadesini kullandı.

Amerika’da casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olan Snowden adil bir yargılama olması durumunda ülkesine dönmek istediğini kaydediyor.

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