Amerika'dan Somali'de Terör Hedeflerine Hava Operasyonu

Amerikalı askeri yetkililer, hava kuvvetlerinin Pazar günü Somali’de, El Şaab örgütüne yönelik 3 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Operasyonun, Somali hükümetiyle koordineli şekilde yapıldığı açıklandı ve Mogadişu’daki saldırıda sivilleri öldüren teröristlerin hedef alındığı ifade edildi.

Hava operasyonu, Somali’de en az 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan hemen birgün sonra yapıldı. Henüz bu saldırıyı üstlenen olmadı ancak Somali Cumhurbaşkanı, saldırıdan El Kaide bağlantılı El Şaab örgütünü sorumlu tuttu.

Amerika’nın Afrika Kuvvetleri Komutanlığı’dan yapılan açıklamada, hava operasyonları neticesinde üç teröristin öldürüldüğü iki aracın da kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

