Amerika’dan Tayvan’a Aşı Desteği

Amerika’nın dünya geneliyle aşı paylaşımı kararı çerçevesinde Tayvan’a 750 bin doz aşı bağışlayacağı kaydedildi.

Böylece Tayvan Amerika’dan aşı desteği alacak ilk grup bölgeler arasında yer almış olacak.

Amerikalı senatörlerin Tayvan’a ziyareti sırasında kamuoyuyla paylaşılan kararı Senatör Tammy Duckworth açıkladı.

Tayvan’da Covid salgını etkisini gösteriyor. 23.5 milyon nüfuslu Tayvan’da halkın sadece yüzde 3’ü aşılanmış durumda, çoğu da sadece ilk doz aşılarını oldu.

Senatörler Christopher Coons, Dan Sullivan ve Tammy Duckworth Tayvan’a üç saatlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aşıyla ilgili açıklama da Duckworth tarafından Songshan Havaalanı’nda geldi.

Tayvan’a hangi aşıların bağışlanacağı ya da bu aşıların ne zaman gönderileceği ise henüz açıklanmadı.

Tayvan Çin’i, başka ülkelerden adaya aşı ulaşımını engellemekle suçluyor, Pekin bu suçlamayı reddediyor.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu Amerika’ya bağış için teşekkür etti.

Pekin, Tayvan’a Çin yapımı aşılar önerdi ancak Tayvan bu aşıların güvenliğini gerekçe göstererek bu teklifi kabul etmedi.