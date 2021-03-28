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Amerika’dan Türk Ürünlerine Vergi mi Geliyor?

28.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkenin ürünlerine vergi uygulanabileceğini kaydetti. Buna söz konusu ülkelerde Facebook, Google ve Amazon gibi platformlara uygulanan vergiler gerekçe olarak gösteriliyor

Amerika’dan Türk Ürünlerine Vergi mi Geliyor?

Amerika’nın Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkenin ürünlerine vergi uygulanabileceği mesajını verdi.

Tai; Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye ürünlerine vergi uygulanma olasılığının devam ettirileceğini belirtti.

Amerika’nın buna gerekçesi söz konusu ülkelerin Amerikan şirketlerinin dijital servislerine vergi uygulaması.

Tai yazılı mesajında başında bulunduğu dairenin muhtemel vergileri yürürlüğe koymak için süreci devam ettireceğini kaydetti.

Bu süreç içinde resmi tebliğler, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan soruşturmaların parçası olarak Amerikan internet şirketlerini ve e-ticaret platformlarını hedef alan vergilerle ilgili kamu yorumlarının toplanması gibi unsurlar bulunuyor.

Söz konusu ülkelerdeki vergiler Facebook, Google ve Amazon gibi dijital platformların gelirini hedef alıyor.

Amerikan Ticaret Temsilcisinin açıklamaları Başkan Joe Biden’ın dijital servislerle ilgili vergiler konusunda OECD aracılığıyla küresel bir uzlaşma taahhüdüne rağmen geldi.

Tai ayrıca Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Endonezya’ya yönelik vergi soruşturmalarının sonlandırıldığını çünkü bu ülkelerin daha önce değerlendirmelerine rağmen dijital servislere yönelik vergi uygulamadığını belirtti. Eğer bu ülkeler de vergi uygulama yolunu seçerse yeni bir vergi soruşturması da açılabilecek.

Tai Şubat ayındaki Senato komisyonu oturumunda vergilerin Amerikan ticaret politikası için yasal bir araç olduğunu belirtmişti.

Amerika’nın OECD aracılığıyla uluslararası vergi konularına uluslararası bir uzlaşmaya varılması taahhüdüne bağlı olduğunu belirten Tai bununla birlikte böyle bir uzlaşmaya varana kadar gerektiğinde vergi uygulama seçeneğini değerlendirecekleri mesajını verdi.

Amerika’nın önemli internet platformlarını temsil eden İnternet Derneği gelişmeyi memnuniyetle karşıladı ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkeye yönelik vergi tehdidinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Dernek, internet endüstrisini milyonlarca kişiye iş sağlayan “büyük Amerikan ihracatı” olarak niteledi.

Amerika ayrıca Fransa’ın dijital vergisine karşılık olarak bu ülkeye yönelik 1.3 milyar dolarlık daha katı vergi tehdidini de devam ettiriyor.

Washington; Fransa, Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye’nin de Amerikan teknoloji şirketlerine ayrımcılık yaptığını belirtiyor ve bunun uluslararası vergi normlarıyla uyuşmadığını kaydediyor.

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