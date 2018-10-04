Amerika'dan Türkiye merkezli şirkete Kuzey Kore yaptırımı
Ayrıntılar geliyor...
Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü
Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor
ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum