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Amerika'dan Türkiye'ye Kıbrıs Konusunda Sondaj Uyarısı

10.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, Türkiye’yi Kıbrıs kıyılarında gaz ve petrol arama faaliyetlerini durdurması konusunda uyardı

Amerika'dan Türkiye'ye Kıbrıs Konusunda Sondaj Uyarısı

Trump yönetimi, Türkiye’yi Kıbrıs kıyılarında gaz ve petrol arama faaliyetlerini durdurması konusunda uyardı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bu provakatif adımlar bölgede tansiyonu arttırıyor. Adanın gaz ve petrol rezervlerinin diğer tüm kaynaklar gibi genel bir yerleşim düzeni bağlamında eşit olarak taraflarca paylaşılması gerektiğine inanmayı sürdürüyoruz” denildi.

Türkiye’den henüz Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın bu açıklamasına dair yorum gelmedi.

Ancak bu sabah Türk Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ve Avrupa Birliği’ni kınayan bir açıklama yayınladı.

Bakanlık açıklamasında, “Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın verdiği bir mülakatta, ülkemizin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz. “Avrupa’nın şımarık çocuğu” unvanı esasen Yunanistan’a aittir. Avrupa’nın haylaz çocuğu ise, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olan ve Yunanistan’la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimidir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sözde Ada’nın tamamını temsil ederek, Avrupa Birliği üyesi olması, kendilerine Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını gasp etme hakkını vermez” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin yasadışı olduğu açıklamaları da reddedildi. Bakanlık ayrıca söz konusu açıklamalarda adada yaşayan Türk halkı yokmuş gibi davranılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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