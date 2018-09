Amerika'dan Türkiye'ye Proje Desteği

Hayallerinin peşinden giden Selçuk Şirin, baba olmanın verdiği duygusallıkla yola çıkıyor. Her çocuğu kendi çocuklarının yerine koyduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

“Benim en büyük hayalim ne biliyor musunuz? Çocuklar doğduğu anda o çocukların evlerindeki ortam bizim evdeki benim kendi evimdeki ortama benzesin istiyorum. O çocuğun doğduğu anda evde kitaplarının olması, bir kütüphanenin olması, çocukların evde annesinin babasının eğitimi düşükse eğitimli insanlar tarafından okul öncesi eğitim kurumlarına ulaşıyor olması çok çok önemli okul öncesine katılım biliyorsunuz bir numaralı çocukların hayatını değiştirecek uygulama. Bu olsun diye çaba harcıyorum. Türkiye’de düşünebiliyor musunuz her doğan bebek elinde bir kitap setiyle kütüphanesinin ilk parçasıyla gitse, her anneye her babaya biz çocuğa kitap okumak şöyle olur bak çocuğu alacaksınız şöyle tutacaksınız kitaba birlikte bakacaksınız diyalog kuracaksınız vs bütün bunları yaptığınız zaman inanın Türkiye’deki eğitim problemleri büyük bir oranda çözülmüş olacak. Çünkü çocuk okula geldiğinde hele ilkokul ortaokul seviyesi çok geç.”