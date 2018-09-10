Amerika’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Tehdit

Amerika, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Amerikalılar’ın Afganistan’da savaş suçu işledikleri konusundaki suçlamaları soruşturmaya devam etmesi durumunda mahkeme yargıçlarını yaptırımla tehdit etti.

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, bugün bu konudaki politikayı açıklaması bekleniyor.

Reuter Haber Ajansı’nın elde ettiği konuşma metnine göre Bolton, “Amerika kendi vatandaşlarını ve müttefiklerini bu yasadışı mahkemenin adil olmayan yargılamasından korumak için her yolu deneyecektir” demeye hazırlanıyor.

Bolton ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın Washington’daki Filistin Kurtuluş Örgütü Bürosu’nun kapatılacağını açıklayacağını da kaydedecek. Bunun gerekçesinin Filistin’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde İsrail’in soruşturulmasını istemesi olduğu bilidiriliyor.

Reuters’ın elde ettiği konuşma metnine göre Bolton, Amerika’nın her zaman müttefiki İsrail’in yanında olacağını da söyleyecek.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gitme konusunda kararlı olduklarını belirten Filistinliler ise Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliğinin kapatılmasının Trump yönetiminin bir başka baskı taktiği olduğunu kaydediyor.