Amerika'dan Venezuela'ya Yeni Yaptırımlar

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Pazartesi günü Latin Amerikalı Lima Grubu ülkelerinin yetkilileri ve Venezuela’da kendisini ülkinin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yla görüşen Pence, bölgedeki liderlere, Venezuela devlet petrol şirketinin mal varlığını dondurarak Maduro yönetimine yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Pence ülkesinin bu yaptırımları daha önce başlattığını hatırlattı ve baskıyı arttırmak adına bölgedeki ortaklarına Maduro’nun kontrolu altındaki petrol varlıklarını dondurma, gelirleri Guaido’ya aktarma ve Maduro’nun yakın çevresine vize kısıtlamaları getirme çağrısında bulundu. Pence ayrıca Başkan Trump’ın Maduro’yu koltuğu bırakmaya zorlamak için tüm alternatiflerin kullanılacağı yönündeki ifadelerini hatırlattı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela’da devam eden krizle ilgili muhalefet lideri Juan Guaido ve Lima Grubu liderleriyle görüşmek üzere Kolombiya’ya gitti. Amerika’nın Venezuela’ya gönderdiği insani yardımın ülkeye girişinin Nicolas Maduro güçleri tarafından engellenmesinin ardından yapılan görüşmede Pence, Latin Amerika ülkelerinden oluşan koalisyon grubuna Venezuela’ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Amerika Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Amerika öncülüğünde ve Guaido desteğiyle Venezuela’ya gönderilen insani yardımın engellenmesinde rolü olan yerel yetkililere de yaptırım uygulanacak. Zulia Valisi Omar Prieto, Apure’den Vali Ramon Carrizales, Vargas Valisi Jorge Garcia Carneiro ve Carabobo lideri Rafael Lacava bu yaptırımlar kapsamında Amerika vatandaşları ya da kurumlarıyla ticari ya da mali hiçbir işlem yapamayacak.

Venezuela’ya gönderilen insani yardımın Maduro güçleri ve destekçileri tarafından engellenmesiyle beraber ülkede haftalardır devam eden siyasi kriz daha da büyüdü. Güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak karşılık verdiği protestocular arasında dördü hayatını kaybetti. Guaido yanlısı protestocularla Maduro destekçileri ve güvenlik güçleri arasında haftasonu çıkan çatışmalarda 300’den fazla kişi de yaralandı.

Amerika’nın da aralarında olduğu yaklaşık 50 ülke Guaido’yu Venezuela’nın geçici meşru lideri olarak tanıyor. Amerika’nın Guaido’ya mali destekte de bulunacağını belirten Pence, sayıları 3 milyonu aşan Venezuelalı mültecilerin sığındığı komşu ülkelere de 56 milyon dolar yardım daha göndereceğini açıkladı.

