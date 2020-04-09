Amerikalı aile ihtiyacı olanlar için kapılarının önüne ücretsiz bir kiler kurdu

Koronavirüs karantinası sebebiyle alışverişe gitmek veya arkadaşlarımızla sosyalleşmek gibi küçük zevklerimizi gerçekleştiremiyor olsak da dünyanın her yerinde insanlar diğer insanları mutlu etmenin yollarını buluyorlar. Kitaplarını, yiyeceklerini ve diğer sahip oldukları şeyleri birbirleriyle paylaşıyorlar. Gall ailesi de başka bir ailede gördükleri kitap değişim kutularından esinlenerek kapılarının önüne ihtiyacı olanlar için küçük bir kiler kurdu.

Aile üyelerinden Terry Uribe Gall şunları söyledi:

Ailem ön bahçelerinde ücretsiz kiler açmaya karar verdi. Fikir, başka insanların ön bahçelerindeki kitap değişim kutularından geldi. Harika bir fikir olduğunu düşündüm, ancak uzun süreceğini düşünmedim. Birisinin gelip her şeyi alacağını veya tahrip edeceğini düşündüm. (Cadılar Bayramı ve Noel süsleri defalarca tahrip edildi) İnsanlar sadece ihtiyaçları olanı almakla kalmadı, başkaları yiyecek ve para bağışında bile bulundu. Babam parayı çadır ve masa almakta kullandı. Bütün ürünler ihtiyacı olanlar için hala ücretsiz. 7/24 açık, ihtiyacınız olanı alabilir ya da bağış yapabilirsiniz.

Ailesi çok fazla bağış aldıkları için bazı kuralları değiştirmek zorunda kaldılar. Taze ürünler, et ve süt ürünleri fazla bağışlandığı için daha fazla bağışlanmasını istemediler. "Sadece yiyecek, içecek, bebek bezi, ıslak mendil, hayvan yemi ve hijyen ürünleri gibi gerekli ürünleri alıyoruz. Komşularımıza cömertlikleri ve bağışları için teşekkür ederiz." diye ekledi Terry.

İnsanlığa olan inancımız biraz daha arttı.



