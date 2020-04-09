HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amerikalı aile ihtiyacı olanlar için kapılarının önüne ücretsiz bir kiler kurdu

Amerikalı aile ihtiyacı olanlar için kapılarının önüne ücretsiz bir kiler kurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Dünyanın her yerinde insanlar diğer insanları mutlu etmenin yollarını buluyorlar. Amerikalı Gall ailesi de başka bir ailede gördükleri kitap değişim kutularından esinlenerek kapılarının önüne ihtiyacı olanlar için küçük bir kiler kurdu.

Koronavirüs karantinası sebebiyle alışverişe gitmek veya arkadaşlarımızla sosyalleşmek gibi küçük zevklerimizi gerçekleştiremiyor olsak da dünyanın her yerinde insanlar diğer insanları mutlu etmenin yollarını buluyorlar. Kitaplarını, yiyeceklerini ve diğer sahip oldukları şeyleri birbirleriyle paylaşıyorlar. Gall ailesi de başka bir ailede gördükleri kitap değişim kutularından esinlenerek kapılarının önüne ihtiyacı olanlar için küçük bir kiler kurdu.

Aile üyelerinden Terry Uribe Gall şunları söyledi:

Ailem ön bahçelerinde ücretsiz kiler açmaya karar verdi. Fikir, başka insanların ön bahçelerindeki kitap değişim kutularından geldi. Harika bir fikir olduğunu düşündüm, ancak uzun süreceğini düşünmedim. Birisinin gelip her şeyi alacağını veya tahrip edeceğini düşündüm. (Cadılar Bayramı ve Noel süsleri defalarca tahrip edildi) İnsanlar sadece ihtiyaçları olanı almakla kalmadı, başkaları yiyecek ve para bağışında bile bulundu. Babam parayı çadır ve masa almakta kullandı. Bütün ürünler ihtiyacı olanlar için hala ücretsiz. 7/24 açık, ihtiyacınız olanı alabilir ya da bağış yapabilirsiniz.

Ailesi çok fazla bağış aldıkları için bazı kuralları değiştirmek zorunda kaldılar. Taze ürünler, et ve süt ürünleri fazla bağışlandığı için daha fazla bağışlanmasını istemediler. "Sadece yiyecek, içecek, bebek bezi, ıslak mendil, hayvan yemi ve hijyen ürünleri gibi gerekli ürünleri alıyoruz. Komşularımıza cömertlikleri ve bağışları için teşekkür ederiz." diye ekledi Terry.

İnsanlığa olan inancımız biraz daha arttı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Akılalmaz olay! Para çeken kadının yüzüne öksürüp...Akılalmaz olay! Para çeken kadının yüzüne öksürüp...
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
örnek hareket yiyecek paylaşımı

En Çok Okunan Haberler

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde akılalmaz olay! Para çeken kadının yüzüne öksürüp...

Akılalmaz olay! Para çeken kadının yüzüne öksürüp...

Ankara'da dezenfeksiyon kabini kuyruğu! Gören sıraya girdi

Kullanabilmek için sıraya girdiler! Yer: Ankara

24 saat mesai yapıyorlar! İşte koronavirüs testlerinin yapıldığı laboratuvar

Koronavirüs testleri için 24 saat mesai! İşte o laboratuvar

Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar

Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü

Pazarda görüntülendiğini anlayan maskesiz vatandaş kendini böyle savundu

Pazarda ne kural ne de yasak tanıdılar! İşte savunması

Kavga ederken yakınlaşan 6 kişiye sosyal mesafe cezası!

Kuralı hiçe saydılar! Kavga ederken yakınlaştıklarını görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.