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Amerikalı Aileler Maddi Sıkıntı Çekiyor

29.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Amerika’da ekonominin güçlü olmasına rağmen, yeni yapılan bir anket ailelerin yaklaşık yüzde 40’ının geçtiğimiz yıl temel ihtiyaçlarından en az birini karşılamakta zorlandığını ortaya koydu. Urban Institute Survey’nin yaptığı araştırmaya göre, aileler gıda, sağlık, barınma hizmetleri gi...

Amerikalı Aileler Maddi Sıkıntı Çekiyor

Amerika’da ekonominin güçlü olmasına rağmen, yeni yapılan bir anket ailelerin yaklaşık yüzde 40’ının geçtiğimiz yıl temel ihtiyaçlarından en az birini karşılamakta zorlandığını ortaya koydu. Urban Institute Survey’nin yaptığı araştırmaya göre, aileler gıda, sağlık, barınma hizmetleri gibi gider kalemlerinden en az birini maddi olarak zar zor karşılayabildi.

Kar amacı gütmeyen Urban Institute Survey tarafından açıklanan bulgular, Amerikalıların yaşadığı maddi zorlukları ortaya çıkardı. Yaklaşık 7 bin 600 yetişkinle yapılan ankete göre, maddi sıkıntı, düşük gelirli olan ya da sağlık sorunu yaşayan yetişkinlerde daha yaygın. Ankete göre, hayatın her kesiminden insanlar benzer zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

2017 yılında Amerika’da işsizlik oranı ortalama yüzde 4,4’tü. Ancak araştırmada yer alan uzmanlardan Michael Karpman’a göre, iş sahibi olmak ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri anlamına gelmiyor. En az bir yetişkinin çalıştığı ailelerin yüzde 30’undan fazlası maddi sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. Araştırmayı yapan uzmanlar “Tek başına ekonomik büyüme ve işsizlik oranlarının düşük olması herkesin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yetmiyor” diyor.

Kira ve faturaların tamamı ödenemedi

Gıda güvensizliği en büyük sorun. Ailelerin yüzde 23’ü yıl içersinde bir aşamada ailelerinin gıda ihtiyacını karşılamakta zorlandı. Ailelerin yüzde 18’i de, sağlık ve hastane giderlerini ödemekte sıkıntı yaşadı. Yine benzer oranda aile maliyeti yüzünden tıbbi yardım ve tedavi alamadı.

Ailelerin yaklaşık yüzde 13’ü yıl içersinde bir faturasını zamanında ödeyemedi. Yüzde 10’u kirasının ya da mortgage’ının tamamını ödeyemedi ya da geç ödeyebildi.

Bu veriler bazılarını şaşırtsa da geçinmekte zorlanan Amerikalılar için sürpriz bulgular değil.

Tennessee’den Debra Peoppelaars, geçtiğimiz sonbaharda omurga ameliyatı olmuş, kısa bir süre sonra da kendisine meme kanseri teşhisi konulmuş. Sigortası olmasına rağmen, ödemesi gereken hastane faturası tutarı 19 bin dolar.

Sağlık sorunları, iş değişikliği ve çığ gibi büyüyen borçlar yüzünden iki yakayı bir araya getiremiyor ve şimdi iflasla karşı karşıya.

“64 yaşında bunları yaşamak çok zor. Geriye dönüp bakıyorum da şu koşulda emekli olabilmeliyim diye düşünüyorum” diyor.

Washington’dan Jerri Wood da sağlık giderlerini karşılamaya çalışıyor ve her ay tek bir faturayı ödeyebileceği için de faturalar arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Jerri Wood, düzenli şekilde takip edilmesi gereken beyin tümörüyle yaşamış yıllarca. Yeni şeker teşhisi konulmuş. Şeker düzeyini düzene sokabilmek için insülin alıyor.

Sigortası olmasına rağmen gittikçe artan sağlık giderleri yüzünden her ay cep telefonu faturasını mı yoksa elektrik faturasını mı ödeyeyim diye düşünüyor. Bir yandan da hala hayatta olabildiği için kendini şanslı sayıyor.

Anketin yayınlanmasının zamanlaması da önemli. Milletvekilleri Mediacaid, SNAP gibi bazı yardım programlarından ya da barınma yardımından kesintiye gidilmesi seçeneğini değerlendiriyor.

Araştırmacılarsa, destek hizmetlerinin kesilmesi halinde Amerikalı ailelerin çektiği sıkıntının daha da artacağı uyarısında bulunuyor.

Söz konusu araştırma, ekonomi ve sosyal politikalar konularıyla ilgilenen D.C merkezli bir kuruluş tarafından bu konuda yapılan ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

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