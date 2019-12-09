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Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

Auberjonois, "Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz" filmindeki Odo karakteriyle hafızalara kazınmıştı

LOS ANGELES (AA) - Amerikalı aktör Rene Auberjonois, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Auberjonois'nın oğlu Remy-Luc Auberjonois'nın Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 79 yaşındaki aktörün California eyaletinin Los Angeles kentindeki evinde akciğer kanserinden dolayı öldüğünü ifade etti.

"Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz" (Star Trek: Deep Space Nine) filminde Odo, Cephede Eğlence (M.A.S.H.) filminde ise "Father Mulcahy" karakterleriyle hafızalarda yer edinen Auberjonois, "Benson" adlı durum komedisinde de rol almıştı.

Auberjonois, Küçük Deniz Kızı filminde "Les Poissons" adlı şarkıyı söyleyen Şef Louis'in yanı sıra farklı animasyonlarda seslendirme yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Los Angeles Rene Auberjonois

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