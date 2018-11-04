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Amerikalı Belediye Başkanı Asker Afganistan’da Öldürüldü

04.11.2018 19:08 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen saldırıda bir ABD askeri hayatını kaybetti, bir diğeriyse yaralandı. NATO’dan yapılan açıklamada saldırının bir Afgan askeri tarafından düzenlendiği belirtildi

Amerikalı Belediye Başkanı Asker Afganistan’da Öldürüldü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen saldırıda bir ABD askeri hayatını kaybetti, bir diğeriyse yaralandı. NATO’dan yapılan açıklamada saldırının bir Afgan askeri tarafından düzenlendiği belirtildi.

Ölen asker Brent Taylor, Utah eyaletinin batısındaki Kuzey Ogden’in belediye başkanıydı ve Utah Ulusal Muhafızları’yla birlikte Afganistan’da bulunuyordu. Taylor ayrıca yedi çocuk babasıydı.

The Salt Lake Tribune gazetesine göre iki dönem Irak’ta askerlik yapan Taylor’un bu Afganisyan’daki ikinci dönemiydi.

Yaralı askerinse durumunun sabit olduğu belirtildi.

Kabil’de Cumartesi günü düzenlenen saldırının Afgan askerlerinin uluslararası askerlere silahlarını doğrultmaları sonucunda gerçekleştirilenlerden biri olduğu belirtildi.

NATO tarafından yapılan açıklamada saldırganın Afgan kuvvetleri içindeki diğer askerler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

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