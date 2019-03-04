Amerikalı Çevrecilerden Kömür Külüyle İlgili Uyarı

Amerika’da Çevresel Bütünlük Projesi (Environmental Integrity Project) kapsamında biraraya gelen uzmanlar, insanların ve çevrenin kömür santralleri atıklarından korunabilmesi için yeni uygulamalar getirilmesi çağrısında bulundu. Grubun yayınladığı raporda, kömür külündeki civa, arsenik ve kadmiyum başta olmak üzere birçok kirletici maddenin yeraltı su yataklarına sızma riskine vurgu yapıldı.

Kömür külündeki zararlı maddeler ve bu maddelerin hem su hem de havaya karışma riskine ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) da dikkat çekiyor. EPA’ın uygulamaya koyduğu kurallara göre enerji santralleri firmalarının düzenli olarak rapor sunması gerekiyor.

EPA’ın yayınladığı resmi verilere dikkat çeken Çevresel Bütünlük Projesi uzmanları, Amerika’daki enerji santrallerinin yüzde 91’inin alt yüzeyindeki su yataklarında zehirli kirletici maddelerin EPA standartlarının üstünde olduğunun altını çiziyor.

‘Firmalar yeteri kadar şeffaf değil’

Rapordaki sonuçları Pazartesi günü açıklayan çevreci uzmanlar EPA’in devreye soktuğu mevcut önlem ve kuralların daha da sıkılaştırılması çağrısında bulundu. Uzmanlar aktif kül depolarının yanısıra pasif depoların da düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini savunuyor. Raporda ayrıca ilgili firma sahiplerinin de bilgi ve veri paylaşımında daha şeffaf olması gerektiğine dikkat çekildi.