Amerikalı Cimnastikçi Biles Bireysel Finallerden Çekildi

Dört Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Amerikalı atlet Simone Biles kadınlar jimnastik takımı finallerinden çekilmesinden bir gün sonra bireysel genel tasnif finallerinden de tamamen çekildiğini açıkladı.

USA Gymnastics tarafından yapılan açıklamada Biles’ın ‘‘akıl sağlığına odaklanmak’’ için daha fazla tıbbi tetkikten geçmek amacıyla yarıştan çekildiği bildirildi.

Açıklamada Biles’ın gelecek hafta yapılacak bireysel etkinlik finallerinde yer alıp almayacağının günlük olarak değerlendirileceği kaydedildi.

24 yaşındaki Biles, sahada planladığı hareketi gerçekleştiremeyince ve atlayışının ardından inişte tökezledikten sonra Salı günü genel takım finallerinden çekilmişti. Daha sonra antrenörü ile kısa bir süre sahadan ayrılmış, ardından ayak bileği bandajla sarılı olarak takım arkadaşlarına yeniden katılmak için geri dönmüştü.

Biles’ın çekilmesiyle Rus Olimpiyat Komitesi takım finallerinde altın madalyanın, ABD gümüş, İngiltere ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Biles daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada stres ve baskı nedeniyle yarışmaya elverişli bir ruh halinde olmadığını söyledi. Biles ‘‘Akıl sağlığıma odaklanmalıyım ve sağlığımı ve iyiliğimi tehlikeye atmamalıyım’’ diye konuştu.

ABD takımından Biles’a övgü

ABD takımından yapılan açıklamada, ‘‘Bütün kalbimizle Simone’un kararını destekliyoruz ve kendi iyiliğine öncelik vermekteki cesaretini alkışlıyoruz. Cesareti birçokları için neden bir rol model haline geldiğini bir kez daha gösterdi’’ sözlerine yer verildi.

Genel tasnif finalinde Biles yerine elemelerde dokuzuncu sırada yer alan Jade Carey yarışacak.

Çarşamba günkü yarışlarda Amerikalı yüzücü Katie Ledecky tarih yazarken Avustralyalı rakibi Ariarne Titmus, Tokyo Olimpiyatları’nda ikinci altın madalyasını aldı.

Ledecky, yaz olimpiyatlarında ilk kez yer alan kadınlar bin 500 metre serbest yarışı finalini kazandı. Yine Amerikalı Erica Sullivan gümüş madalyayı, Almanya’dan Sarah Kohler ise bronz madalyayı evine götürdü.

Ledecky, bin 500 metre serbest stil yarışını Sullivan’dan dört saniye önce bitirdi. 200 metre serbest stilde ise performansıyla ülkesinde ‘‘Terminatör’’ lakabını alan Avustralyalı yıldız sporcu Titmus yarışı 1 dakika 53,50 saniyede tamamlayarak yeni bir Olimpiyat rekoru kırdı. Gümüş madalya Hong Konglu Siobhan Haughey’in, bronz madalya ise Kanadalı Penny Oleksiak’ın oldu. Ledecky ise 200 metre serbest stil yarışını beşinci sırada, Titmus’un neredeyse iki dakika gerisinde tamamladı.

Japon yüzücü Yui Ohashi, 3 gün önce 400 metre bireysel karışık yüzme finalini altın madalyayla tamamlamasının ardından Çarşamba günü 200 metre bireysel karışık yüzme finalinden de altın madalyayla ayrıldı. Amerikalı Alex Walsh ve Kate Douglass ise gümüş ve bronz madalya sahibi oldu. 2016 şampiyonu ve dünya rekorunun sahibi Macar Katinka Hosszu ise yarışı yedinci sırada tamamladı.

İngiliz erkek yüzme takımıysa 4x200 serbest stil yüzme yarışını kazanarak Tokyo Olimpiyatları’ndaki üçüncü altın madalyasını aldı.

Macar yüzücü Kristof Milak ise erkekler 200 metre kelebek yarışını 1 dakika 51,25 saniyeyle tamamlayarak yeni bir Olimpiyat rekoru kırdı. 19 yaşındaki Japon Tomoru Honda gümüş, İtalyan Federico Burdisso ise bronz madalya kazandı.

Hollandalı bisikletçi Annemiek van Vleuten ise kadınlar zaman yarışlarını 30 dakika 13,49 saniyeyle kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı İsviçreli Marlen Reusser ikinci, Hollandaki Anna van der Breggen üçüncü tamamladı.

