Amerikalı Diplomatlar Büyükelçilikten Tahliye Edildi

Amerikalı yetkililer Kabil’deki diplomatların helikopterlerle havaalanına götürüldüğünü açıkladı. Taleban’ın Afganistan’da hızlı ilerleyişinin ardından ülkeye ek Amerikan askeri gönderilmişti.

Amerikalı yetkili ‘çekirdek’ ekibin havaalanından çalıştığını kaydetti.

Bir NATO yetkilisi de Avrupa Birliği’nden çeşitli görevlilerin Kabil’de daha güvenli bir yerde çalıştığını kaydetti.

NATO, Kabil’de diplomatik varlığının devam ettiğini belirtti ve kentin havaalanının çalışmasının devam etmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

NATO yetkilisi, kuruluşun Afganistan’daki gelişmeleri değerlendirmekte olduğunu da belirtti.

NATO yetkilisi, siyasi bir çözüm bulunması yönündeki Afgan çabalarını desteklediklerini, bunun her zamankinden daha acil olduğunu vurguladı.

Amerika liderliğindeki koalisyon güçlerinin nerdeyse tamamının ülkeden çekilmesinin ardından Taleban’ın ilerliyişi hızlanmış, örgüt birçok bölgeyi çatışmadan ele geçirmişti.

Başkan Joe Biden Cumartesi günü 5 bin askerin daha Afganistan’a gönderilmesine onay vermişti. Askerlerin görevi sivillerin ve askeri peronelin güvenli ve düzenli şekilde Afganistan’dan çıkmalarını sağlamak.

Biden, yönetimin Katar’daki Taleban yetkililerine Amerikan personelinin hayatlarını riske atmanın güçlü bir askeri yanıtla karşılaşacağını söylediğini belirtmişti.

Taleban’ın ülkede hızlı ilerleyişi Biden’a eleştirilerin yöneltilmesine neden olmuştu. Biden, eski Başkan Donald Trump’ın Amerikan askerlerinin ülkeden çekilme planına uygun kalmıştı.

