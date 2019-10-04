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Amerikalı Diplomatlar Ukrayna’ya ‘Biden’ Baskısı Yapmış

04.10.2019 21:42 | Son Güncelleme

ABD’nin yeni istifa eden Ukrayna temsilcisi Kurt Volker Başkan Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında Kongre'de ifade veren ilk isimdi. Oturumun ardından yayınlanan ABD'li diplomatlar ve Ukraynalı yetkililer arasındaki mesajlaşmalar Ukrayna'ya Biden konusunda baskı yapıldığını gösteriyor

Amerikalı Diplomatlar Ukrayna’ya ‘Biden’ Baskısı Yapmış

ABD’nin yeni istifa eden Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker dün Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında ifade verdi. 10 saatlik oturumun ardından yayınlanan Amerikalı diplomatlarla Ukraynalı yetkililer arasındaki bazı mesajlaşmalara göre Ukrayna liderinin Beyaz Saray’a ziyareti karşılığında Trump’ın 2020’deki olası rakibi Joe Biden’ı soruşturması talep edildi.

Amerikalı üst düzey diplomatlar ve Ukraynalı yetkililer arasındaki mesajlaşmalarda Amerikalı diplomatların, Washington’a Başkan Trump’la görüşmeyi de içeren yüksek profilli bir ziyaret karşılığında Ukrayna’nın yeni cumhurbaşkanını eski Başkan Yardımcısı ve Trump’ın 2020 seçimlerinde olası rakibi Joe Biden’ı araştırmaya teşvik ettiği görülüyor.

Olay zamanla, Amerikalı bir diplomatı durumun Amerikan askeri yardımlarını riske atacak “çılgın” bir takasa dönüşmesinden endişe ettiren bir boyuta kadar varıyor.

“Soruşturma karşılığında Beyaz Saray’a Yüksek Profilli Ziyaret İmkanı”

Mesajlar, potansiyel anlamda bir ‘al-ver’ pazarlığının işaretlerini içeriyor. Üç Amerikalı diplomatın, Biden’ın Ukrayna’yla alakalı faaliyetlerinin araştırılması karşılığında bu ülkeye Trump’la ilişkilerini tekrar rayına oturtmasında yardımcı olmaya çalıştığı görülüyor.

Volker, 25 Temmuz’daki tartışmalı Trump-Zelenski telefon görüşmesinin olduğu günün sabahı, “Beyaz Saray’dan duydum

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