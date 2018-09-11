Amerikalı Diplomatlarda Görülen Gizemli Hastalığın Arkasında Rusya mı Var?

Amerika’nın Küba ve Çin’deki diplomatik misyon çalışanlarında bir süre önce işitme kaybı ve baş dönmesi gibi sağlık sorunları gözlemlenmişti. NBC kanalının haberine göre Amerikan istihbarat birimlerinin yürüttüğü soruşturmada Rusya ana şüphelilerden.
Amerika’da FBI, CIA ve diğer kurumlar bu ülkelerdeki diplomatik misyonlarda görev yapan personelde gözlemlenen sağlık sorunlarına ilişkin bir inceleme başlatmıştı. İstihbarat kurumları bazı görüşme kayıtlarını inceledi. NBC kanalının ismini vermediği 3 Amerikalı yetkili ve soruşturmayla ilgili bilgisi olan 2 kişiye dayandırdığı haberine göre, elde edilen bulguların Moskova’nın olaya müdahil olduğuna işaret ettiği kanısına varıldı. Ancak haberde bu bulguların Amerika’nın kamuoyu önünde doğrudan Moskova’yı suçlamasına imkan verecek kadar güçlü ve kesin olmadığı belirtildi.
FBI ve CIA yetkilileri ise henüz haberle ilgili yorum yapmadı.
Amerikalı yetkililer Temmuz ayında Küba’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde yaşanan sağlık sorunlarının hala incelendiğini ve bu sırrı çözülemeyen rahatsızlıkların arkasında kimin ya da neyin olduğunun bilinmediğini açıklamıştı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin verdigi bilgiye göre diplomatik misyon çalışanlarında işitme kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler gözlemlenmişti. Bu belirtilerin de hafif derecede travmatik beyin hasarıyla bağlantılı olduğu dile getirilmişti.
Haziran ayında da bu sefer Çin’den bir grup diplomat Dışişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine beyin hasarına benzer bir rahatsızlığın belirtilerini taşıdıkları gerekçesiyle Amerika’ya dönmüştü.
Olayla ilgili kendi soruşturmasını yürüten Kübalı yetkililerse olayda Küba’nın parmağı olduğu yönündeki iddiaları reddetti. NBC’nin haberine göre, Amerika, diplomatik misyon çalışanları üzerinde gelişmiş elektromanyetik silahların kullanılmış olabileceği üzerinde duruyor.
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