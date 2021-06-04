Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

ABD'de Buzzfeed ve Washington Post, Fauci'nin Kovid-19'un ortaya çıktığı Ocak 2020 ile Haziran 2020 arasındaki e-maillerini yayımladı.

SÖYLEDİKLERİYLE MAİLLER FARKLI ÇIKTI

Söz konusu e-maillerde, o dönem Beyaz Saray'da Donald Trump yönetimiyle çalışan Fauci'nin, çıktığı canlı yayınlar ve basın toplantılarında "virüsün laboratuvardan çıktığı" teorisini şiddetle reddetmesine rağmen, aslında ekibinin bu teori üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.

Yine maskenin herkes için zorunlu olması gerektiğini savunan Fauci'nin Şubat 2020'de dönemin ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'a gönderdiği e-mailde, "Maskeler aslında enfekte olmuş kişilerin virüsü yaymasını engellemek için kullanılmalıdır. Bunlar, enfekte olmayan kişileri korumak için kullanılmaz." diye yazdığı ortaya çıktı.

ABD'Yİ İKİYE BÖLDÜ

ABD'de Kovid-19 pandemisinde en önemli isimlerden olan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık başdanışmanlığı görevini de yürüten Fauci'nin, salgının ilk günlerinde takındığı tavır, kamuoyunu ikiye böldü.

Birçok muhafazakar siyasetçi ve gazeteci Fauci'nin halkı yanlış yönlendirdiğini belirterek görevinden kovulmasını talep etti.