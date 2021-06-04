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  4. Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

04.06.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin basına sızan e-maillerinde "virüsün laboratuvardan çıktığı" yönündeki iddia ve maske ile ilgili tutumunun görünenden farklı olduğunun ortaya çıkması, tartışmalara yol açtı.

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

ABD'de Buzzfeed ve Washington Post, Fauci'nin Kovid-19'un ortaya çıktığı Ocak 2020 ile Haziran 2020 arasındaki e-maillerini yayımladı.

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SÖYLEDİKLERİYLE MAİLLER FARKLI ÇIKTI

Söz konusu e-maillerde, o dönem Beyaz Saray'da Donald Trump yönetimiyle çalışan Fauci'nin, çıktığı canlı yayınlar ve basın toplantılarında "virüsün laboratuvardan çıktığı" teorisini şiddetle reddetmesine rağmen, aslında ekibinin bu teori üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.

Yine maskenin herkes için zorunlu olması gerektiğini savunan Fauci'nin Şubat 2020'de dönemin ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'a gönderdiği e-mailde, "Maskeler aslında enfekte olmuş kişilerin virüsü yaymasını engellemek için kullanılmalıdır. Bunlar, enfekte olmayan kişileri korumak için kullanılmaz." diye yazdığı ortaya çıktı.

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ABD'Yİ İKİYE BÖLDÜ

ABD'de Kovid-19 pandemisinde en önemli isimlerden olan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık başdanışmanlığı görevini de yürüten Fauci'nin, salgının ilk günlerinde takındığı tavır, kamuoyunu ikiye böldü.

Birçok muhafazakar siyasetçi ve gazeteci Fauci'nin halkı yanlış yönlendirdiğini belirterek görevinden kovulmasını talep etti.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fauci'yi "büyük bir hilekar" olarak nitelendirdi.

Öte yandan liberal isimler Fauci'nin pandeminin ilk günlerinde üzerindeki yüke rağmen "soğukkanlı" davrandığını belirtti.

TRUMP: FAUCİ'Yİ DİNLEMEDİĞİM İÇİN ŞANSLISINIZ

Öte yandan başkanlığı döneminde zaman zaman Fauci ile sert tartışmalara giren Donald Trump, söz konusu e-maillere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Fauci'yi dinlemediğim için Amerikan halkı çok şanslı." dedi.

Trump, kendisi Çin'e seyahat yasağı getirmek istediğinde Fauci'nin buna karşı çıktığını belirterek, "Onu dinlemeyerek bu yasağı getirdim. İlerleyen günlerde ne kadar doğru bir karar verdiğimi herkes anladı." ifadesini kullandı.

Çin'in de ilk günlerde pandeminin yayılmasına izin verdiğini kaydeden Trump, Çin'in tüm dünyaya 10 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı. (AA)

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