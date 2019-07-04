Amerikalı eğitmenden engellilere sanatla terapi

MURATHAN DEMİRKAN - Amerikalı eğitmen tarafından, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde engellilere sanatla terapi uygulanıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen, "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan hafif zihinsel engelli ve down sendromlu bireyler sanatla buluşuyor.

Türkiye'de 2011, 2012 ve 2013 yıllarında da uygulanan proje, engelli bireylerin duygularını, düşüncelerini, iç dünyalarını renklerle, biçimlerle, çizgilerle bir oyun atmosferi içinde ifade etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Proje bu yıl ilk olarak, 1-22 Temmuz'da Şereflikoçhisar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde uygulanıyor.

Merkezde hizmet alan engelliler, Amerikalı Sanat Eğitmeni Timothy Lomas'ın verdiği eğitim ile farklı resim teknikleriyle becerilerini geliştirdi.

Üç gün süren eğitim ile hayallerini resme yansıtan engellilerin kuru ve sulu boyalarla hazırladığı resimler kurumun bahçesinde sergilendi.