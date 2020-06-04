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  4. Amerikalı Eski Donanma Mensubu İran’dan ABD’ye Gönderildi

Amerikalı Eski Donanma Mensubu İran’dan ABD’ye Gönderildi

04.06.2020 20:33 | Son Güncelleme

İran tarafından 2018’de gözaltına alınan ve hakkında 13 yıl hapis kararı olan eski ABD donanması mensubu Michael White’ın serbest bırakıldığı ve ABD’ye dönüş yolunda olduğu açıklandı

Amerikalı Eski Donanma Mensubu İran’dan ABD’ye Gönderildi

İran tarafından 2018’de gözaltına alınan ve hakkında 13 yıl hapis kararı olan eski ABD donanması mensubu Michael White’ın serbest bırakıldığı ve ABD’ye dönüş yolunda olduğu açıklandı.

Geçen Mart ayında, Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında İran’dan çıkmamak koşuluyla serbest bırakılan White, ABD’nin İran’daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği’nde tutuluyordu.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada White’ı taşıyan İsviçre uçağının İran hava sahasını terk ettiğini bildirdi. Trump, ‘‘Deniz aşırı ülkelerde rehin tutulan Amerikalılar’ın güvenli şekilde serbest bırakılması için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim’’ dedi.

White'ın annesi Joanne White ise yaptığı açıklamada oğlunun 683 gün boyunca İran Devrim Muhafızları’nca rehin tutulduğunu, ancak bu kabusun sonra erdiğini söyledi.

47 yaşındaki ABD'li eski asker Michael White, 2018 yazında, İran’ın Meşhed şehrinde tutuklanmıştı.

White’ın ABD’ye gönderilmesi, ticari sırları çaldığı iddiasıyla Amerika’da yargılanan ve daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan İranlı profesör Sirous Asgari’nin İran’a dönmesinden iki gün sonra oldu.

59 yaşındaki malzeme bilimi profesörü Asgari hakkında ABD’de 2016 yılının Nisan ayında dava açılmıştı. Asgari hakkında 2019 yılının Kasım ayındaysa federal hakim tarafından beraat kararı verilmişti.

Amerikalı yetkililer Mayıs ayında yaptıkları açıklamada Asgari’nin Corona virüsü salgınına yakalandığını ve tedavisinin ardından sınır dışı edileceğini açıklamışlardı.

İran ve ABD, profesörün bir tutuklu değişimi anlaşması karşılığında serbest bırakıldığı iddialarını ise reddetmişlerdi.

İran, geçen yıl casusluk suçlamasıyla 3 yıl boyunca tutuklu olan Çin asıllı Amerika vatandaşı Xiyue Wang’i, Amerika da yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla tutulan Mesud Süleymani karşılığında serbest bırakmıştı.

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