Amerikalı Eski Donanma Mensubu İran’dan ABD’ye Gönderildi

İran tarafından 2018’de gözaltına alınan ve hakkında 13 yıl hapis kararı olan eski ABD donanması mensubu Michael White’ın serbest bırakıldığı ve ABD’ye dönüş yolunda olduğu açıklandı.

Geçen Mart ayında, Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında İran’dan çıkmamak koşuluyla serbest bırakılan White, ABD’nin İran’daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği’nde tutuluyordu.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada White’ı taşıyan İsviçre uçağının İran hava sahasını terk ettiğini bildirdi. Trump, ‘‘Deniz aşırı ülkelerde rehin tutulan Amerikalılar’ın güvenli şekilde serbest bırakılması için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim’’ dedi.

White'ın annesi Joanne White ise yaptığı açıklamada oğlunun 683 gün boyunca İran Devrim Muhafızları’nca rehin tutulduğunu, ancak bu kabusun sonra erdiğini söyledi.

47 yaşındaki ABD'li eski asker Michael White, 2018 yazında, İran’ın Meşhed şehrinde tutuklanmıştı.

White’ın ABD’ye gönderilmesi, ticari sırları çaldığı iddiasıyla Amerika’da yargılanan ve daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan İranlı profesör Sirous Asgari’nin İran’a dönmesinden iki gün sonra oldu.