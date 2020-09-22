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Amerikalı gazetecinin eşi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’in eşi, emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.Bu sabah saat 05.30 sıralarında Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), kendilerini Samsun’dan İstanbul’a getiren araçla kalacakları otelin önüne geldiklerinde araç içerisinde hayatını kaybetmişti.

Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’in eşi, emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Bu sabah saat 05.30 sıralarında Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), kendilerini Samsun’dan İstanbul’a getiren araçla kalacakları otelin önüne geldiklerinde araç içerisinde hayatını kaybetmişti. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmış, Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’in eşi Rossie İndira Vltchek de ifadesi alınmak üzere emniyete getirilmişti.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı
Rossie İndira Vltchek, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tedbir amaçlı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Vltchek, emniyetten çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Rossie İndira Vltchek’in daha sonra polis tarafından Beyoğlu’nda kalacağı otele bırakılacağı öğrenildi.
Polisin, olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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