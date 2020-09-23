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Amerikalı gazetecinin ölmeden önceki son görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 21:29 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda aracında ölü bulunan 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’ın, Samsun’daki otelden çıkış anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Samsun’da 9 gün kaldıkları otelden hareket eden Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte İstanbul’a gelmişti.

İstanbul Beyoğlu’nda aracında ölü bulunan 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’ın, Samsun’daki otelden çıkış anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Samsun’da 9 gün kaldıkları otelden hareket eden Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte İstanbul’a gelmişti. Kalacakları otelin önüne geldiklerinde Rossie İndira Vltchek, uyuyan 57 yaşındaki eşini uyandırmak istemiş ve gazetecinin uyanmaması üzerine otel ekiplerinden ve sağlıkçılardan yardım istemişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde Amerikalı gazetecinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Amerikalı gazetecinin Samsun’daki otelden çıktığı anlara ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde, Andre Vltchek’ın tekerlekli sandalyeyle otelden çıktığı ve araca bindiği görülüyor.

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