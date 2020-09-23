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Amerikalı gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Samsun’dan kiraladıkları bir araçla Beyoğlu’na gelen ve burada ölü bulunan 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Samsun’dan kiraladıkları bir araçla Beyoğlu’na gelen ve burada ölü bulunan 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan gazetecinin eşinin Vltchek’in şeker hastalığının olduğunu ve ilaç kullandığını söylediği öğrenildi.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddialara göre, Amerikalı gazeteci Andre Vltchek ve eşi Rossie İndira Vltchek 9 gün kaldıkları Samsun’dan kiraladıkları araç ve iki şoför ile birlikte İstanbul’a geldi. Rossie İndira Vltchek, uyuyan eşini uyandırmak istedi ancak Andre Vltchek uyanmadı. Bunun üzerine eşi ve araçtaki şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gazeteci Vltchek’in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

5 Eylül’de İstanbul’a geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Vltchek’in ABD ve Çekya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 5 Eylül’de Çekya Cumhuriyeti pasaportu ile Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 57 yaşındaki gazetecinin 12 Eylül’de eşi ile birlikte Samsun’a gittiği ve orada 9 gün bir otelde kaldığı bilgisi edinildi. Gazeteci Vltchek, öğrenilen bilgilere göre eşi ile birlikte kaldığı Samsun’da araç kiralayarak 21 Eylül’de iki şoför ile birlikte yola çıktı. Eşi ve gazeteci Vltchek, Sakarya’ya kadar sohbet etmelerinin ardından kiraladıkları araçta uyudu.

Şeker hastalığı olduğu öğrenildi
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, eşi Rossie İndira Vltchek, İstanbul’a geldiklerinde gazeteci Vltchek’i uyandırmak istedi ancak eşinin uyanmaması üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin gazeteci Vltchek’in ölü olduğunu tespit etmesinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazetecinin eşi ile iki şoförün ifadesi alındı. Rossie İndira Vltchek’in olaya ilişkin alınan ifadesinde gazeteci Vltchek’in şeker hastalığının olduğunu ve ilaç kullandığını söylediği öğrenildi. Bunun yanı sıra, ifadesi alınan Rossie İndira Vltchek’e yurt dışına çıkış yönünde herhangi bir yasak konulmadığı bilgisi edinildi.
Öte yandan gazeteci Vltchek’in ölümüne ilişkin otopsi raporu beklenirken, olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor.

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