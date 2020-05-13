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  4. Amerikalı genç Almanya'daki kız arkadaşını görmek için temizlikçi kılığına girdi

Amerikalı genç Almanya'daki kız arkadaşını görmek için temizlikçi kılığına girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 22:55 | Son Güncelleme

ABD'den kız arkadaşını görebilmek ümidiyle Almanya'ya gelen bir genç, Kovid-19 salgını nedeniyle konan yasağı delip havaalanından dışarı çıkabilmek için temizlikçi kılığına girdi.

Amerikalı genç Almanya'daki kız arkadaşını görmek için temizlikçi kılığına girdi

Independent'in haberine göre, 20 yaşındaki Amerikalı genç, pazar günü Washington'dan kalkan uçakla Frankfurt havaalanına geldi.

Dışarı çıkabilmek için havalanı temizlikçisi kılığına giren, reflektörlü yelek giyen ve iki torba çöp taşıyan genç, havaalanı güvenliğini aldatmayı başaramadı.

ALMANCA KONUŞAMAYINCA YAKAYI ELE VERDİ

Alman polisi, güvenlik görevlilerine, emniyetli alanın arkasındaki çöp kovalarını boşaltması gerektiğini söyleyen gencin geçiş kartı taşımaması ve Almanca konuşamaması nedeniyle yakayı ele verdiğini açıkladı.

Bir güvenlik görevlisinin haberdar ettiği polis genci gözaltına aldı.

ABD'YE GERİ GÖNDERİLDİ

Havaalanındaki emniyet şubesinde suçunu itiraf eden, kız arkadaşını görmek için başka çare bulamadığını söyleyen genç pazartesi günü ABD'ye geri gönderildi.

Almanya, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak için sıkı sınır politikası uyguluyor. ABD ile Almanya arasında hava ulaşımı kısmen sürse de Amerikan vatandaşlarının Almanya'ya girmesine izin verilmiyor.

(AA)

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