Amerikalı Gençler İtalyan Polisi Öldürmekle Suçlanıyor

İtalyan polisine atıfta bulunan yerel medya, zanlılardan birinin cinayeti itiraf ettiğini, ama meslektaşıyla birlikte sivil giyimli olan Cerciello’nun polis olduğunu fark etmediklerini söylediğini bildirdi. Cinayet itirafını yaptığı kaydedilen genç, çıkarıldığı mahkemede sessiz kalmayı tercih etti.

İki Amerikalı genç, Roma’daki otellerinden ayrılıp ülkeyi terk etmeye hazırlanırken tutuklandı. Cinayet Roma’nın göbeğinde, Vatikan yakınlarında Cuma sabahı işlendi. İkisi de 19 yaşında olan zanlıların kimliği Christian Gabriel Natale Hjorth ve Elder Finnegan Lee olarak açıklandı.

Zanlıların “Kuzey Afrikalı” oldukları yönünde çıkan yanlış haberler, ülkede siyasi tartışmalara da yol açtı. Aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, hatalı çıkan haberlerin ardından zanlılar hakkında “piçler” diye konuştu.

Yeni balayından dönen 35 yaşındaki polis memuru Mario Rega Cerciello, bir meslektaşıyla birlikte hırsızlıkla suçlanan iki Amerikalı genci tutuklamaya çalışıyordu. Sekiz bıçak yarası alan Cerciello kurtarılamadı.

İtalya’nın başkenti Roma'da bir polis memurunu öldürmekle suçlanan iki Amerikalı genç mahkemeye çıkarıldı. Polis cinayeti İtalya’da büyük infial yarattı.

İtalyan emniyetiyse yaptığı açıklamada gençlerin bir İtalyan vatandaşının çantasını çaldıklarını, çanta karşılığında bu kişiden bir gram kokain ve 100 Euro istediklerini itiraf ettiklerini belirtti.

Hırsızlık mağduru İtalyan’ın polise başvurduğu, ancak polisin tutuklamaya gittikleri iki gencin kendilerine bıçak çektiği kaydedildi. İki genç güvenlik kameralarının yardımıyla kaldıkları dört yıldızlı otelde yakalandı. Cinayet aleti olduğu düşünülen büyük bıçak ve cinayet günü giydikleri sanılan kıyafetler de kaldıkları odanın asma tavanında bulundu.

Amerikalı gençler cinayet ve gasp girişiminden suçlanacak. Olay İtalya’da birinci sayfa manşet oldu. Çok sayıda kişi, Cerciello’nun öldüğü alana çiçekler bıraktı. İtalyan polisi, ölen meslektaşlarını devri araçlarının sirenlerini çalarak andı.

Ölen polisin olay sırasında yanında olan meslektaşının zanlılar hakkında “belki Afrikalıydılar” demesi, İtalya’da yanlış anlamaya yol açtı. Aşırı sağcı İçişleri Bakanı Salvini, “Bu ne sürpriz. Bu piçler ömür boyu hapsedilmeli” diye konuştu. Ancak polisin açıklamasıyla zanlıların Amerikan vatandaşı olduğu anlaşıldı.

