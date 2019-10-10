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Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Spiker Courtney Kube, çocuğu stüdyoya girince izleyicilerden özür diledi

Amerikalı haber spikeri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı canlı yayında sunarken çocuğunun stüdyoya girmesiyle zor anlar yaşadı.

ABD basınında yer alan habere göre, MSNBC spikeri Courtney Kube, haber bülteninde Barış Pınarı Harekatı'nı sunarken 4 yaşındaki oğlu stüdyoya girdi ve canlı yayında Kube'ün yanına gelerek kadraja girdi.

Zor anlar yaşayan spiker Kube gülümseyerek "Özür dilerim, çocuklarım burada." dedi. Çocuğun kadraja girmesinin ardından ekranda bölgenin haritası gösterilmeye başlandı.

Kube, daha sonra yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki ikiz çocuklarını işe getirmek zorunda kaldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD barış pınarı Harekat Spiker

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