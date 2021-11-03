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  4. Amerikalı kadın komadan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Amerikalı kadın komadan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

03.11.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce hiç Yeni Zelanda'ya gitmemiş olan Amerikalı bir kadın iki hafta komada kalıp uyandıktan sonra Kiwi olarak da bilinen Yeni Zelanda’nın aksanıyla İngilizce konuşmaya başladı. Diaz'ın başına gelen olay, Texas Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 'Yabancı Aksan Sendromu' olarak biliniyor.

Amerikalı kadın komadan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde 24 yaşındaki Summer Diaz, geçen yıl 25 Kasım'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu 2 hafta komada kaldı.

Diaz, 'o gün ne yaşadığı hakkında hiçbir şey' hatırlamıyordu. Doktorlar daha sonra Diaz'ın kırık pelvis ve beyin hasarı da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanmaya maruz kaldığını fark etti ve onu tıbbi komaya soktu.

Hasta 2 hafta sonunda kendine geldiğinde yönünü şaşırdığını ve kafasının karıştığını ifade etti. Diaz, başlangıçta konuşamadığını hatırlatarak, “İnsanların 'Hastanedesin Summer' dediğini duyabiliyordum” dedi.

YENİ ZELANDA AKSANIYLA KONUŞMAYA BAŞLADI

yavaş yavaş konuşmasını geri kazanan Diaz,"İnsanlarla konuşmaya çalıştığımı hatırlıyorum ve sesim farklı geliyordu" ifadelerini kullandı. Diaz, komadan çıktıktan sonra daha önce hayatında hiç gitmediği Yeni Zelanda'nın aksanıyla konuşmaya başlamıştı.

HEMŞİRELER BİLE ABD'Lİ OLDUĞUNA İNANMADI

Diaz daha sonra rehabilitasyona gitti ve burada sözlü iletişim becerilerini yeniden kazanmak için bir konuşma terapisti ile çalıştı. Konuşması düzelirken, yabancı aksanı da daha belirgin hale geldi ve sonunda hemşireler bile Diaz'ın ABD'li olduğuna inanmamaya başladı. Zamanla Diaz'ın aksanı o kadar güçlendi ki insanlar nereli olduğunu sorgulamaya başladı.

''ÇOK ŞAŞKINIM''

Daha önce erkek arkadaşında da olan, iyi bir İngiliz aksanı olduğunu kaydeden kadın, bir ara Fransız ve Rus aksanı olduğunu ve şu an ise Avustralya veya Yeni Zelanda aksanının yerleştiğini dile getirdi. Diaz, ''Daha önce Yeni Zelanda'ya gitmedim ama onların aksanıyla konuşuyorum. Çok şaşkınım'' diyor.

Hastanede ve rehabilitasyonda yaklaşık bir ay geçirdikten sonra eve dönecek kadar sağlıklı bulunan Diaz, ayakta tedavi görmeye başladı. Bu süre zarfında internet araştırması ve bir MRI kombinasyonu yoluyla “yabancı aksan sendromu” ndan muzdarip olduğunu keşfetti.

YABANCI AKSAN SENDROMU

Diaz'ın başına gelen olay, Texas Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 'Yabancı Aksan Sendromu' (FAS) olarak biliniyor. Tam anlamıyla tedavisi mümkün olmayan sendrom, zamanla kaybolabiliyor.

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Yeni Zelanda
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