AMERİKALI KADIN YOLCUNUN ÖLÜMÜ DAVASINDA KARAR

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda 2013 yılında ABD vatandaşı transit yolcu siyahi kadın Tracey Lynn Brown'u (48), yüzüstü yatırıp sırtına basarak ölümüne neden oldukları iddia edilen 12 polis ile bir havalimanı doktorunun yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, "Zor kullanma sınırlarının aşılması suretiyle ölümle neticelenen yaralanmaya neden olma" suçundan 4 sanığı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. 7 sanığın beraatine, bir sanığın ölmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren mahkeme heyeti, havalimanı doktoru olan sanığı da "Taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 12 bin 100 TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı. POLİS: M.Ö: HATA YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanık M.Ö. mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Adli Tıp Kurumu raporunda da belirtildiği üzere benim yaptığım uygulama hastanın ölümüne sebebiyet vermemiştir. Hastayı sakinleştirmek amacıyla bir uygulama yaptım. Hata yaptığımı düşünmüyorum. Beratimi istiyorum" dedi.

POLİS F.A.: BEN ZOR KULLANMA YETKİMİ AŞMADIM

Sanık F.A. da mütalaaya katılmadığını belirterek şunları söyledi: "Şahsa yapılan ilk zor kullanma esnasında ben olay yerinde bulunmuyordum. Ben odaya girdiğimde şahıs kelepçeli olarak yerde yatıyordu. Ben de şahısa sorduğumda olayları anlattı. Sağlık ekibi fenalaşmasından dolayı değil sakinleşmesinden dolayı çağrılmıştı. Tanık beyanlarında da şahsın uçaktayken bile aykırı davranışları sebebiyle psikyatrist çağrılmış ve şizofren olduğu teşhisi koyulmuş. Bilirkişi raporunda da kamera görüntülerindeki kişilerin tam teşhis edilemediği belirtilmiştir. Ben zor kullanma yetkimi aşmadım. Beraatimi istiyorum." Sanık M.U ise "Beraatimi talep ediyorum" dedi. POLİS S.Ö:OLAY TARİHİNDE HASTANEDEYDİM

Diğer polis memuru da S.Ö. de olay tarihinde hastanede olduğunu, görev yerinde döndüğünde yabancı uyruklu kadının yerde kelepçeli yattığını, nabzının da atmadığını gördüğünü söyledi. S.Ö. "Hemen doktora haber verdim. Ambulansla hastaneye giderken, eskortluk ettim. Bu olay nedeniyle psikolojim bozuldu. Maktülün hayatını kurtarmaya yönelik eylemlerde bulundum. Zor kullanma sınırlarını aşmadım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

7 SANIĞIN BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan A.Y., U.T.,U.T., Ç.Ç., N.Y. , A.E.E. ve M.E.'nin "Zor kullanma sınırlarının aşılması suretiyle ölümle neticelenen yaralanmaya neden olma" suçunu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. BİR SANIK HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ

Sanık M.K. hakkında da aynı suçtan dava açıldığını ve sanık M.K.'nın 9 Eylül 2017 yılında öldüğünün anlaşıldığını belirten mahkeme heyeti, sanık M.K. hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti. HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sanıklardan havalimanı doktoru M.Ö. hakkında "Taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan "iyi hal" indirimi de uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık M.Ö. hakkında verilen hapis cezasının sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ve yargılama süresince duyduğu pişmanlığı da dikkate alarak 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirdi. Sanık hakkında verilen adli para cezasının 24 ay taksitle ödenmesine hükmeden mahkeme heyeti, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapsi çevrileceğini belirtti. Öte yandan mahkeme heyeti, sanık M.Ö.'nün hekimlik mesleğinin hak ve yetkisinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğünü aykırılık sebebiyle suçun işlenmesinden dolayı 3 ay süreyle bu hak ve yetkilerinin kullanmasının yasaklanmasına hükmetti.