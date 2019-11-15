Amerikalı Komutan: ‘Kürtler’le Ortaklık Hala Güçlü’ 

Hill Bağdat’tan telefonla verdiği mülakatta, “Görevin tamamlandığını düşünmüyorum. (IŞİD militanlarını) Takibi bırakmamalı ve onları bulabildiğimiz her yerde etkisiz hale getirmeliyiz” dedi.

Hava Kuvvetleri’nden Tümgeneral Eric T. Hill, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, IŞİD militanlarının “küresel bir tehdit” oluşturmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, bu tehdide karşı Kürtler’le ortaklık ve uluslararası harekete hala ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Cuma günü yayınlanan haberlere göre, Amerikan güçleri 2014’te IŞİD’e karşı ortaklığın ilk kurulduğu sınır bölgesi Kobani’den çekilmeyi tamamladı ve onların yerini Ruslar aldı.

IŞİD’e karşı koalisyonun üst düzey bir Amerikalı komutanı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri müdahalesi genişlemesine rağmen, Suriyeli Kürt güçlerle kuvvetli ortaklıklarının sürdüğünü ve IŞİD’le savaşmaya odaklandıklarını söyledi.

Amerikalı komutan, IŞİD militanlarının yeniden örgütlenmeye ve yeni mali kaynaklar bulmaya çalıştığını, sosyal medya üzerinden destekçileriyle hala temas kurduğunu ve dünya genelinde kendisine bağlı gruplar aracılığıyla saldırılar planlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

ABD’nin Kürt ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yanında yer aldığının altını çizen Hill, “Uzun süredir SDG’yle çalışıyoruz ve onlarla birlikte çalışmaya, eğitim vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bence ortaklık güçlü” dedi. Hill, SDG’nin IŞİD’e karşı savaşta “sahadaki öncü” güç olduğunu belirterek, “Sahayı biliyorlar, halkı biliyorlar. DAEŞ’le savaşmak için en iyi güç konumundalar” diye konuştu.

Hill, kendisine bağlı askerlerin SDG’ye yönelik eğitim, rehberlik ve teçhizat sağlama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. SDG’nin petrol sahalarını koruduğunu, ABD’nin de onlara bu süreçte yardım sağladığını söyledi.

SDG sözcüsü Mustafa Bali de Associated Press’e hafta içinde yaptığı bir açıklamada, ABD’yle ortaklıklarının sona ermediğini, devam ettiğini belirterek, bu ortaklığın siyasi çözüm bulmaya yönelik sonuçlar da üretmesini umduklarını kaydetmişti.