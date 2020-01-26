Amerikalı Komutan SDG’nin Lideriyle Görüştü

Amerika’nın Ortadoğu’daki güçlerinin komutanı General Frank McKenzie Suriye’nin doğusunda bir askeri tesiste Suriye Demokratik Güçleri’nin lideri Mazlum Abdi’yle görüştü.

McKenzie görüşme sonrası yaptığı açıklamda Abdi’nin Amerika’dan savaşçılarına yardım edeceğine dair garanti istediğini belirtti.

McKenzie karşılık olarak Amerika’nın IŞİD karşıtı görevler sürdürmeye devam edeceğini, petrol alanlarının korunmasında SDG’ye yardımcı olacağıını söylediğini kaydetti.

McKenzie bununla birlikte bu söylenenler için bir zaman sınırı belirtmediğini de aktardı.

Amerikalı General, “O biliyor ve ben de katılıyorum, burda 100 yıl boyunca olmayacağız. Buda gerçekten ne kadar uzun kalacağımızı bilmiyorum ve burdaki ortaklarımızla çalışmaya devam etme dışında bir talimat almadım” dedi.

McKenzie’nin Suriye’de 5 üste incelemerde bulunduğu belirtiliyor.

Amerikalı General, İran’la yaşanan gerilimin ardından durdurulan IŞİD militanlarına yönelik operasyonların yine yükselişte olduğunu da kaydetti.

McKenzie, haftada 3 ya da 4 operasyon gerçekleştirildiğini ve bundan çok memnun olduklarını söyledi.