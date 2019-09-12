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Amerikalı Komutanlar Ortak Harekat Merkezinde

12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları kapsamında kurulan Birleşik Ortak Harekat Merkezi bugün Amerikalı komutanları ağırladı. ABD’li komutanlar Akçakale’deki merkeze gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri heyetiyle durum değerlendirmesi yaptı

Amerikalı Komutanlar Ortak Harekat Merkezinde

Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları kapsamında kurulan Birleşik Ortak Harekat Merkezi bugün Amerikalı komutanları ağırladı. ABD’li komutanlar Akçakale’deki merkeze gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri heyetiyle durum değerlendirmesi yaptı.

Ankara’da Genelkurmay Karargahındaki toplantıya katılan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ile beraberindeki heyet, Ankara'daki temaslarının ardından Şanlıurfa’ya geldi.

TSK yetkilileri tarafından karşılanan Amerika heyeti, 10 araçlık askeri konvoyla Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine gitti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ilçeye giden heyet 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda oluşturulan Birleşik Ortak Harekat Merkezi'ne geçti. Heyet burada TSK heyetiyle görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından heyet, sınır bölgesine gitmeden, ilçeden ayrıldı.

Heyetin ziyaretiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nde ABD Askeri Heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. ABD’li heyet dün de Güvenli Bölge faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Karargahı’ndaki toplantıya katılmıştı.”

Bu arada ABD Avrupa Kuvvetleri tarafından da Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD heyetinin güvenli bölgeye ilişkin Türkiye ile önemli konuları tartışmaya hazır olduğu belirtilerek şu görüşlere yer verildi: “Birleşik Ortak Operasyon Merkezi'nin gelecekteki desteğini ve güvenlik mekanizmasının ilerlemesini ve yönetimini destekleyen diğer kilit faaliyetleri tartışmak için bu hafta Türk mevkidaşlarıyla buluşacaklar. ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve danışma, Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını ele almanın anahtarıdır. ABD ve Türkiye, güvenlik mekanizmasını hızla uygulamak için birçok alanda zamanında, programın ilerisinde birlikte çalışıyorlar.”

Açıklamada son olarak, “Güvenlik mekanizmasının devam eden başarısının IŞİD'in Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye'de yeniden ortaya çıkmasını engelleyeceği ve Koalisyon ve SDF ortaklarımızın IŞİD'i yenmeye odaklanmalarına izin vereceği” belirtildi.

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