Amerikalı milyarderler, koronavirüs salgını sırasında servetlerine servet kattı

CNN’in aktardığı habere göre, pandeminin başlangıcından beri 43 milyon Amerikalı işsizlik ödeneği için başvuruda bulundu. Özellikle seyahat ve hizmet sektöründeki düşük gelirli çalışanların yanı sıra sağlık sektörü de krizden ağır derecede etkilendi. Rakamlar, ABD’deki zenginler ve yoksullar arasındaki derin bölünmeyi ortaya seriyor. Uzmanlar kriz nedeniyle gelir dağılımındaki eşitsizliğin daha da kötüleşeceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Amerikalı zenginlerin servetindeki artışın, hisse senedi piyasasındaki canlanmadan kaynaklandığı belirtiliyor. Küresel pazar stratejisti Kristina Hooper “Hisse senedi piyasasının kalkışa geçerek reel ekonomiden ayrılmasıyla eşitsizlik şiddetlenecek” yorumunda bulundu.
BİG TECH BÜYÜYOR
Amerikan şehirlerindeki sokaklarda kargaşa devam ederken 43 milyon Amerikalının işsizlik ödeneği almasına rağmen Nasdaq borsası rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, Wall Street’teki hızlı yükselişe vurgu yapan şaşırtıcı bir başarı olarak yorumlanıyor.
Amerikan Merkez Bankası’nın sıfır faiz oranı ve sınırsız tahvil satın almayı mümkün kılan acil durum müdahalesi hisse senetlerini daha çekici bir hale getirdi. Yatırımcılar, hisse senetleri üzerinden risk alırken, Big Tech firmaları bu durumdan fayda sağladı. Büyük teknoloji şirketleri pandemiyle mücadele etmekle kalmadı, birçoğu da büyüme elde etti. Örneğin kriz, Amazon’u olduğundan daha önemli hale getirdi. Amazon’un hisseleri Mart ortalarındaki en düşük seviyelerden %47’lik artış gösterdi.
Facebook da, elde ettiği yükselişle rekor seviyelere ulaştı. IPS raporuna göre Facebook’un kurucu ortağı ve CEO’su Mark Zuckerberg’in net serveti 18 Mart’tan bu yana 30.1 milyar dolara çıktı. Rapordaki rakamlar Forbes’un Global Milyarderler Listesi’nde yer alan veriler kullanılarak hesaplandı. Başlangıç tarihi olarak belirlenen 18 Mart, 2020 Forbes Global Milyarderler araştırmasına bağlı olarak belirlendi. Bu tarih ayrıca ABD’deki sağlık sebepleriyle yapılan kısıtlamaların başladığı zamanla da eşleşiyor. Geçtiğimiz üç ay içerisinde diğer teknoloji devleri de değerlerini artırdı. Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Google’ın kurucuları Sergey Brin ile Larry Page, Microsoft’un önceki CEO’su Steve Ballmer, 18 Mart’tan bu yana servetlerini 13 milyar doların üstünde artırdı.
AMERİKA'DA İŞSİZLİK YAKINDA YÜZDE 20'YE ULAŞABİLİR
Pandemiyle mücadelenin getirdiği sosyal mesafenin kitlesel işsizliklere yol açacağından korkuluyor. İşsizlik oranının %20’lere çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın Büyük Buhran döneminden sonraki en yüksek değer olduğu söyleniyor.
Amerika'daki Politika Araştırmaları Enstitüsü’nden Chuck Collins açıklama yaparak “Milyonlarca kişinin kötü durumda kalırken, milyarderlerin artan serveti önümüzdeki yıllarda toparlanmamız için gereken sosyal dayanışmaya zarar veriyor” dedi. Amerikan borsalarındaki iyileşmeden faydalanan milyonlarca orta gelirli Amerikalı da bulunuyor. Hisse senetleri değerindeki yükseliş yatırım portfolyolarının ve emeklilik hesaplarının değerini de artırdı.
Amerikan Merkez Bankası’nın 2016 istatistiklerine göre ailelerin %52’si, doğrudan veya dolaylı olarak emeklilik planlaması nedeniyle hisse senetlerine sahip. Ancak yine de hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalar, ülkenin geri kalanına kıyasla zenginler için fayda sağlıyor. Bu eğilimler, ABD’deki gerginliğin nedenlerine de ışık tutuyor. Huzursuzlukların çıkış noktası yaşanan polis şiddeti olmasına rağmen, protestolar ırksal ve ekonomik olarak sınırlara bölünmüş bir ülkede gerçekleşiyor ve bu bölünmenin salgınla birlikte daha da derinleştiği görülüyor.