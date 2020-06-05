Amerikalı milyarderler, koronavirüs salgını sırasında servetlerine servet kattı

CNN’in aktardığı habere göre, pandeminin başlangıcından beri 43 milyon Amerikalı işsizlik ödeneği için başvuruda bulundu. Özellikle seyahat ve hizmet sektöründeki düşük gelirli çalışanların yanı sıra sağlık sektörü de krizden ağır derecede etkilendi. Rakamlar, ABD’deki zenginler ve yoksullar arasındaki derin bölünmeyi ortaya seriyor. Uzmanlar kriz nedeniyle gelir dağılımındaki eşitsizliğin daha da kötüleşeceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Amerikalı zenginlerin servetindeki artışın, hisse senedi piyasasındaki canlanmadan kaynaklandığı belirtiliyor. Küresel pazar stratejisti Kristina Hooper “Hisse senedi piyasasının kalkışa geçerek reel ekonomiden ayrılmasıyla eşitsizlik şiddetlenecek” yorumunda bulundu.

BİG TECH BÜYÜYOR

Amerikan şehirlerindeki sokaklarda kargaşa devam ederken 43 milyon Amerikalının işsizlik ödeneği almasına rağmen Nasdaq borsası rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, Wall Street’teki hızlı yükselişe vurgu yapan şaşırtıcı bir başarı olarak yorumlanıyor.

Amerikan Merkez Bankası’nın sıfır faiz oranı ve sınırsız tahvil satın almayı mümkün kılan acil durum müdahalesi hisse senetlerini daha çekici bir hale getirdi. Yatırımcılar, hisse senetleri üzerinden risk alırken, Big Tech firmaları bu durumdan fayda sağladı. Büyük teknoloji şirketleri pandemiyle mücadele etmekle kalmadı, birçoğu da büyüme elde etti. Örneğin kriz, Amazon’u olduğundan daha önemli hale getirdi. Amazon’un hisseleri Mart ortalarındaki en düşük seviyelerden %47’lik artış gösterdi.