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Amerikalı Misyonerler Haiti’de Kaçırıldı

17.10.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında çocukların da olduğu bir grup Amerikalı misyoner ve aile üyelerinin silahlı kişiler tarafından başkent Port-au-Prince yakınlarında kaçırıldığı belirtildi

Aralarında çocukların da olduğu bir grup Amerikalı misyoner ve aile üyelerinin silahlı kişiler tarafından başkent Port-au-Prince yakınlarında kaçırıldığı kaydedildi.

Kaçırılanların sayısının 17 olduğu belirtiliyor.

Olayın misyonerlerin bir yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra gerçekleştiği de konuyla ilgli medyayla paylaşılan bilgiler arasında.

Misyonelerin yetimhaneyi ziyaret sonrasında evlerine dönerken kaçırıldıkları kaydedildi.

Olay, gelişmelerle ilgili bilgisi olan bir orgnizasyonun çeşitli dini misyoner gruplarına gönderdiği ses kaydıyla gün yüzüne çıktı.

Olayla ilgili fazla ayrıntı yok. Amerikalı yetkililer gelişmelerden haberdar olduklarını kaydetti.

Bir sözcü, Amerikan vatandaşlarının ülke dışındaki güvenliklerinin Dişişleri Bakanlığı’nın en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Haiti, dünya genelinde en fazla kaçırma olaylarına sahne olan ülkelerden biri.

Silahlı gruplar bu kaçırmalardan yüksek miktarda paralar kazanabiliyor.

Haiti, Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin 7 Temmuz’da özel konutundan öldürülmesi ve ardından 2200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremle birlikte bir kez daha kaçırma olaylarının artışıyla karşı karşıya.

Silahlı gruplar yülzerce dolarla 1 milyon dolardan fazla fidye isteyebiliyorlar.

Geçen ay başkentte bir papaz yardımcısı bir kilise önünde öldürülmüş, eşi de kaçırılmıştı.

Yetkililere göre 2021’in ilk 8 ayında en az 328 kişi kaçırıldı. Bu rakam geçen yıl 234 olmuştu.

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