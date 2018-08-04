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Amerikalı model Paris Hilton güzelliğinin sırrını açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 23:48 | Son Güncelleme

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Paris Hilton, “Güzelliğimin sırrı annem” dedi.

Amerikalı model Paris Hilton güzelliğinin sırrını açıkladı!

KKTC'de bir etkinliğe katılmak üzere özel uçakla Ercan Havaalanı'na gelen dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, Limak Hotel'de basın toplantısı düzenledi. Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan K. Kavaloğlu ile gazetecilerin sorularını cevaplayan Hilton, gezmeyi çok sevdiğini ve KKTC’de olduğu için de çok mutlu olduğunu ifade etti. Başka bir organizasyon olması halinde bir kez daha gelmek istediğini söyleyen Hilton, gazetecilerin "Balayınızda da buraya gelmek ister misiniz?" sorusuna, “Neden olmasın” cevabını verdi.

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'GÜZELLİĞİMİN SIRRI ANNEM'

Bir gazetecinin "Güzelliğinizin sırrı ne?” sorusuna ise Hilton, “Güzelliğimin sırrı annem” yanıtını verdi. Doğal ürünler kullandığını ve kendisindeki her şeyin de doğal olduğunu söyleyen Hilton, “İşte bu şekilde ışıldıyorum” dedi. Başka bir gazetecinin Adriana Lima’nın bir Türk ile birlikte olduğunu hatırlatarak, “Hiç Türk sevgiliniz oldu mu?” sorusu üzerine ise Hilton, “Hayır olmadı. Ama onların harika bir çift olduğunu düşünüyorum. Adriana’yı daha önce bu kadar mutlu görmemiştim. O harika bir adama benziyor, onlara sevgilerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
paris hilton Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Amerikalı model

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